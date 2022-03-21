أماني التونسي بعد تكريمها من المجلس القومي للمرأة: هدفي توعية المجتمع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كرّم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، السيناريست أماني التونسي، خلال فعالية 16 يوما، لمناهضة العنف ضد المرأة.

جاء ذلك التكريم للسيناريست أماني التونسي، بسبب تقديمها لأعمال لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال فيلم «بين بحرين»، ومشاركتها في مسلسل «إلا أنا» بحلقات «على الهامش»، بطولة نرمين الفقي وصبري فواز، وحكاية «ويبقى الأثر»، التي قامت ببطولتها نجلاء بدر وإيناس كامل وإلهام عبد البديع، كما سلمت التكريم الدكتورة سوزان قيليني رئيس لجنة الإعلام في المجلس القومي للمرأة.

أماني التونسي توجه كلمة عن تكريمها

وقالت السيناريست أماني التونسي في بيان: «شكرا لمشاركة خطواتي في الحياة العملية وممتنة لتقديم أعمال تحث على تقديم النصائح والتوجيهات في مجتمعنا وممتنة لرب العالمين على استخدامنا في الدراما والفن لعمل شيء مؤثر ينفع وينير ويوعي المجتمع حولنا».

أعمال أماني التونسي

جدير بالذكر، انتهت السيناريست أماني التونسي من كتابة فيلم «مستر إكس»، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي والمقرر عرضه في صيف 2022 حيث تتعاون معه لأول مرة.

وقالت أماني أن «مستر أكس» ليست له علاقة بفيلم «أخطر رجل في العالم» الذي قدمه فؤاد المهندس في عام 1967، وفكرته جديدة ومختلف عما قدم من قبل وهو يدور في إطار كوميدي رومانسي.

يذكر أن أماني التونسي كانت قد قدمت مؤخرا فيلم توأم روحي والذي شارك فيه حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج عثمان ابو لبن.