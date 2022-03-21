طريقة لف السمبوسة المربعة.. «حشوات لذيذة وشهية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة لف السمبوسة المربعة، بالحشوات المختلفة، من أكثر ما يبحث عنه السيدات وربات المنزل في هذه الفترة، إذ تعتبر من أكثر الوجبات السريعة، التي يفضلها الكبار والصغار أيضًا، إذ تشتهر بشكلها المثلث، حيث يمكن تناولها بين الوجبات، أو تقديمها إلى الضيوف بجانب الأطعمة الأخرى.

ونظرًا لاهتمام الأمهات وربات المنزل في وضع خطة لجدول رمضان، إذ يرغب العديد منهن في التنوع بين الوجبات، يقدم مطبخ «هن» طريقة لف السمبوسة المربعة وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد»، المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

الطريقة

- أحضري رقائق السمبوسة وضعيها عكس بعضها على الطاولة.

- ضعي بداخلها كمية الحشو المناسبة.

- ضعي على أطراف الرقائق الجبنة.

- ابدأي في طي الأطراف بالتساوي حتى تحصلين على شكل مربع.

ويمكنك اعداد السمبوسك بالعديد من الوصفات المتنوعة، وفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب، عبر برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر سي بي سي سفرة فيما يلي:

مقادير عجينة السمبوسة بحشوات مختلفة

- ماء حسب الرغبة.

- 3 ملاعق كبيرة من النشا.

- زيت.

- 3 كوب من الدقيق.

- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

- رشة من الملح.

للحشوة الأولى

- شبت.

- 2 بصلة مفرومة.

- معلقة كمون.

- عصير ليمون مثلما ترغبين.

- معلقة شطة حسب الرغبة.

- تونة مصفاة.

الحشوة الثانية

- بندق مفروم.

- حلاوة طحينية.

- شوكولاتة غامقة.

الحشوة الثالثة

- جبنة موتزاريلا.

- لحمة معصجة.

- بقدونس مفروم.

خطوات تحضير السمبوسك

- اخلطي النشا، البيكنج بودر، الملح، والدقيق معًا في العدان.

- اسكبي الزيت إلى المكونات، ثم ضيفي الماء مع التقليب جيدًا حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتجانسة.

- اعجن المكونات جيدًا، ثم ابدأي في تشكيل عدد من كرات العجين بشكل متساوي.

- غطي العجين بكيس من النايلون ثم اتركيه حتى يتمدد ويزداد حجمه لمدة 30 دقيقة.

- ابدأي في تجهيز الحشوات، ثم ضعيها بالكم المناسب داخل رقائق السمبوسك.

- احضري مقلاه على النار، وضعي بهات كمية مناسبة من الزيت ثم ابدأي في وضع السمبوسة بداخلها حتى تتحمر.

- عندما تلاحظين تغير لونها إلى الذهبي، يمكنك رفعها من على البوتجاز.

- جهزيها إلى التقديم.

طريقة عمل سمبوسك الكابوريا

أصابع كابوريا

بقدونس مفروم

ملح وفلفل

جبن مشكلة

بهارات دجاج

زيت للقلي

فصوص ثوم

بصل

زبدة

دجاج شاورما

سمبوسك

خطوات الاعداد

- احشي السمبوسة بقطع الدجاج والكابوريا.

- رصيها داخل قالب من البيركس.

- ادهني وجه السمبوسة بالزيت.

- ضعيها في داخل الفرن المجهز حتى تنضج.

- ضيفي الجبن على الوجه ثم أدخليها إلى الفرن مرًة أخرى حتى تمتزج مع الجبن.

نصائح عند تناول السمبوسك

- يفضل تناولها بكميات محدودة لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، التي تساعد على زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

- يمكنك تناول السمبوسة بشكل صحي، وتحقيق متطلبات أسرتك من خلال التنوع في طرق إعدادها والتركيز على حشوها بالخضروات المختلفة.