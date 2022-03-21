احتفالا بيوم المرأة المصرية.. سفراء كندا والسويد والمكسيك بالقاهرة يكرمون 9 رئدات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قامت كل من سفارات السويد وكندا والمكسيك بالقاهرة، باستضافة حفل تكريم رائدات التغير المناخي المصريات للمرة الثالثة على التوالي بمقر إقامة السفير الكندي بالقاهرة.

استضاف الحفل سفير السويد بالقاهرة هوكان ايمسجورد، وسفير المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتافيو تريب، والقائم بالأعمال في سفارة كندا ماثيو فرايزين وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

شهد الحفل تكريم معالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لدورها الهام في قيادة استراتيجية التحول الأخضر التي تتبناها الحكومة المصرية ولما تقوم به من دور إقليمي وعالمي فعال في قضايا المناخ.

كما تم تكريم عدد من الشخصيات النسائية التي حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاعات عديدة من بينهم الفنانة أمينة خليل، والدكتورة هبة السويدي، رئيسة «مؤسسة أهل مصر»، كذلك الدكتورة نهاد أبو القمصان، وكذلك تكريم نادية صالح، الشريك الرئيسي لمشروع الصحة الإنجابية الممول من كندا والذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما تم أيضا تكريم نجوى علي، العضو المنتدب لدار الأيتام «أولادي»، ونعيمة عيد مشرفة وحدة الإنتاج وموجهه في مشروع ممول من كندا، والدكتورة سميرة كيرلس، ممثلة عالمية ومؤلفة، وزينب حجازي عضو مؤسس لمجلس الأعمال المصري المكسيكي.

وزيرة البيئة: المرأة بوجه خاص في قلب الكفاح ضد آثار تغير المناخ

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في دعم العمل البيئي وخاصة على المستوى الدولي، خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14 في 2018 وحتى رئاسة مؤتمر المناخ COP27 هذا العام، والذي نسعى بكافة السبل لإنجاحه مع وضع الإنسان والمرأة بوجه خاص في قلب الكفاح ضد آثار تغير المناخ.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذا التكريم، تقديرا لجهود المرأة المصرية في البناء والتنمية، مؤكدة أن ما تبذله من جهود في مجال البيئة محليا وعالميا هو نتاج شغف حقيقي بالعمل البيئي، وإيمان بضرورة العمل الدؤوب والتعلم المستمر من التحديات والإصرار للوصول للهدف المنشود وهو تطوير قطاع البيئة المصرية، والمساهمة الفعالة في العمل العالمي لمواجهة التحديات البيئية من أجل مصلحة الكوكب.

ولفتت الوزيرة إلى دور والدتها كنموذج للمرأة المصرية المثابرة والدؤوبة في تربية أولادها والقيام بمهام عملها حتى وقتنا هذا، والتي تعد ملهمة لها في الحفاظ على الالتزام والعمل لتحقيق الهدف والنجاح.

جوائز «رائدات التغيير»: تقديرًا للمساهمات في المساواة وجهودهن في بناء مصر أقوى

أُنشئت جوائز «رائدات التغيير» تقديرًا لمساهمات رواد المساواة بين الجنسين المصريين وجهودهن في بناء مصر أقوى، حيث تعتبر المساواة بين الجنسين من أولويات السويد وكندا والمكسيك، وتتبنى الثلاث دول سياسات خارجية نسوية.

ويقام حفل توزيع الجوائز بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصرية.

قال القائم بالأعمال في سفارة كندا في مصر، ماثيو فرايزين: «نحن ندرك أن البيئة والعمل المناخي سيكون أكثر فعالية عندما تلعب النساء والفتيات دورًا نشطًا».

وأكمل قائلا: «يضمن عملنا أن يلبي التخطيط وصنع السياسات والتمويل المتعلق بالمناخ احتياجات وتحديات النساء والفتيات ودعم فرص العمل والأعمال للنساء العاملات في قطاعات المناخ والطاقة والموارد الطبيعية».

ومن جانبه قال سفير المكسيك في القاهرة خوسيه أوكتافيو: «على مدى السنوات الماضية، واجهنا تحديات كبيرة غير مسبوقة شهدها هذا الجيل: جائحة كورونا، وأزمات تغير المناخ، والصراعات المسلحة المستمرة. في كل هذه التحديات المعقدة، تتأثر النساء بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تمثيل النساء بشكل مناسب كمفاوضات وصانعات سياسات».

وأضاف: «لا توجد طريقة للمضي قدمًا دون دعم إشراك النساء والفتيات في تصميم وتطوير الاستجابات الإستراتيجية للتحديات المعقدة في العالم».

بينما قال سفير السويد بالقاهرة هوكان ايمسجورد: «تتمتع التكنولوجيا الرقمية والإنترنت بالقدرة على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تمكين ورفع أصوات النساء والفتيات وربطهن بفرص اجتماعية وسياسية واقتصادية أكبر، ومع ذلك، يمكن للتكنولوجيا أيضًا أن تسهل التحرش والتمييز والعنف».

واختتم الحفل قائلا: «معًا سنبني مجتمعات تحتفل بالنساء والفتيات كل يوم وسنعمل معًا على كسر التحيز، لم يحن الوقت للراحة بعد لدينا الكثير من العمل لفعله؛ لكن اليوم يسعدني أخد بعض الوقت للاستمتاع والإشادة بما تم إنجازه من خلال تلك النساء الرائعات».