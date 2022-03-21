كورونا اليوم: متحور جديد يثير الذعر.. وهكذا غيّر الفيروس حياتنا إلى الأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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متحور جديد يثير الذعر

أحدث نوع مهيمن لفيروس كورونا، أوميكرون، مسؤول حاليًا عن عدوى كوفيد التي تحدث في جميع أنحاء العالم، هذا المتغير، والذي يُعرف أيضًا باسم المتغير الأكثر اعتدالًا مقارنة بأسلافه، له متغيران فرعيان: BA.1 وBA.2، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

يُطلق على البديل الفرعي الثاني الذي تم اكتشافه من أوميكرون ، BA.2 ، والذي يتسبب حاليا في إحداث فوضى وذعر في العديد من البلدان، المتحور الشبح، كما يوحي الاسم، فهو خفي لأنه على الرغم من وجود العديد من الطفرات الشائعة مع سلفه BA.1 Omicron ، إلا أنه لا يحتوي على حذف وراثي على بروتين سبايك مما يجعل من الصعب التعرف عليه في اختبار PCR، حيث يستغرق تتبع هذا النوع وقتًا أطول.

هكذا غيّر الفيروس حياتنا إلى الأبد

ومع ذلك، بعد أن تعاملنا مع 3 موجات مختلفة، وتغلبنا على المتغيرات المعدية وقمنا بقفزة كبيرة في تطعيم عدد كبير من السكان في البلاد، فقد اعتدنا أيضًا على نمط الحياة الناجم عن كوفيد، الوضع الطبيعي الجديد هو شيء تعلمناه وما زلنا نتعايش معه، لذا، دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير فيروس SARs-COV-2 القاتل على حياتنا، ، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

لقد بدأنا في التعامل مع أمراض الجهاز التنفسي بجدية أكبر،أصبح ارتداء كمامة حتى عندما تكون مصابًا بالإنفلونزا - حتى لا تنشر الفيروس، وعدم لمس الأسطح العامة عرضا، كما أثر كوفيد على كيفية غسل أيدينا، إضافة لعدم حضور الحفلات أو الذهاب إلى العمل / المدرسة إذا كنت مريضًا، مع إعطاء الأولوية للتطعيم، وفهم أهمية الأطعمة المعززة للمناعة.

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رصد أعراض متحور دلتاكرون

قال علماء إنهم حددوا هجينا جديدا من فيروس كورونا، أطلقوا عليه اسم "دلتاكرون"، كونه يمزج بين متحوري"دلتا" و"أوميكرون".

وبحسب ما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، تعتبر السلالة الجديدة من كورونا تركيبا هجينا، مما يعني أنها تحمل في جوفها المعلومات الجينية لكلا السلالتين، ولذلك، من الأعراض المتوقعة لـ"دلتاكرون": سيلان الأنف وصداع في الرأس والعطس والالتهاب في الحلق وغيرها.



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