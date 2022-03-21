كيف غيّر فيروس كورونا حياتنا إلى الأبد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مرّ أكثر من عامين منذ أن فاجأنا فيروس كورونا الجديد جميعًا، لقد أثر على حياتنا بطرق لم نتخيلها أبدًا، جعلت عمليات الإغلاق والقيود التي تلت ذلك الأمور أكثر صعوبة، وبالطبع، لا توجد وسيلة يمكننا من خلالها تعويض الخسائر التي واجهناها خلال هذا الوباء.

ومع ذلك، بعد أن تعاملنا مع 3 موجات مختلفة، وتغلبنا على المتغيرات المعدية وقمنا بقفزة كبيرة في تطعيم عدد كبير من السكان في البلاد، فقد اعتدنا أيضًا على نمط الحياة الناجم عن كوفيد، الوضع الطبيعي الجديد هو شيء تعلمناه وما زلنا نتعايش معه، لذا، دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير فيروس SARs-COV-2 القاتل على حياتنا، ، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

لقد بدأنا في التعامل مع أمراض الجهاز التنفسي بجدية أكبر

إلى جانب كوفيد، تعد الإنفلونزا واحدة من أكثر أمراض الجهاز التنفسي انتشارًا التي يمكن أن تصيب أي شخص تقريبًا، معظم الأعراض خفيفة ويمكن التحكم فيها، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من مضاعفات خطيرة بسبب المشكلات الأساسية.

تقول منظمة الصحة العالمية (WHO): "يتعافى معظم الناس من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع دون الحاجة إلى رعاية طبية، ومع ذلك، يمكن أن تسبب الإنفلونزا مرضًا شديدًا أو الوفاة، لا سيما بين الفئات المعرضة للخطر بما في ذلك صغار السن وكبار السن والحوامل النساء والعاملين في مجال الصحة وذوي الحالات الطبية الخطيرة".

قبل ظهور كوفيد، تم التغاضي عن الإنفلونزا أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى لسبب بسيط هو أنها ستهدأ بمرور الوقت، وأحيانًا حتى بدون رعاية طبية.

ومع ذلك، فقد حثنا فيروس كورونا على أخذ أمراض الجهاز التنفسي على محمل الجد، حتى نزلات البرد الشائعة هذه الأيام أصبحت مصدر قلق، لماذا؟ لأن معظم الأعراض المرتبطة بـ كوفيد تشبه أعراض نزلات البرد الخفيفة أو عدوى الإنفلونزا.

ارتداء كمامة حتى عندما تكون مصابًا بالإنفلونزا - حتى لا تنشر الفيروس

يعتقد الخبراء أن ارتداء الكمامة يقلل من خطر الإصابة بالفيروسات إلى حد كبير، في حين أن السبب الرئيسي لبدء هذا الاتجاه كان في الأساس COVID-19 ، في هذه الأيام، حتى مع الأنفلونزا أو نزلات البرد العادية، أصبحنا أكثر حرصًا واخترنا تغطية وجوهنا بأقنعة للحد من انتشار الفيروس.

عدم لمس الأسطح العامة عرضا

خلال هذين العامين تعلمنا فن الابتعاد عن الآخرين، لكن بصرف النظر عن ذلك، فقد امتنعنا أيضًا عن لمس الأسطح العامة بشكل عرضي، حتى أثناء الصعود والنزول على السلم المتحرك في مراكز التسوق أو في أي مكان آخر، نختار أن نوازن أنفسنا بمفردنا بدلاً من الحصول على دعم الدرابزين، علاوة على ذلك، أصبحت المدفوعات غير التلامسية هي الهدف ويعتمد الناس هذه الأيام على التطبيقات أكثر من حمل النقود.

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تأثير كوفيد على كيفية غسل أيدينا

علينا أن نتفق، منذ ظهور كوفيد، ربما تضاعف عدد المرات التي نغسل فيها أيدينا في اليوم أو تضاعف ثلاث مرات بالنسبة للكثيرين، إنها واحدة من أفضل الطرق للوقاية من الأمراض، في معظم الأحيان، نتعرض للعدوى عن طريق لمس الأسطح الملوثة، ولهذا يصبح غسل اليدين خطوة مهمة في الابتعاد عن الفيروسات والبكتيريا المميتة.

عدم حضور الحفلات أو الذهاب إلى العمل / المدرسة إذا كنت مريضًا

في وقت سابق، حتى لو شعرنا بقليل من التعب، فلن نفوت أي تجمع أو حفلة، ولكن بعد أن تسبب فيروس كورونا في الكثير من الفوضى، أصبحنا أكثر وعياً بأفعالنا ونتوخى الحذر لتجنب العواقب.

إعطاء الأولوية للتطعيم

كانت اللقاحات جزءًا مهمًا من حياتنا حتى قبل انتشار كوفيد، لقاحات الإنفلونزا موجودة منذ فترة طويلة ويتلقى الكثير منها لقاحاتها سنويًا، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، وخاصة أثناء الوباء، أصبح الناس أكثر وعيًا بالتطعيمات وبرامج التحصين، بدلاً من إهمال وتأجيل الجداول الزمنية، تعلم المرء إعطاء الأولوية للتطعيمات.

فهم أهمية الأطعمة المعززة للمناعة

يمكن أن يؤثر مرض كوفيد -19 على الأشخاص بشكل مختلف، بينما يعاني البعض من أعراض خفيفة إلى معتدلة، يتعين على البعض الآخر محاربة المضاعفات الشديدة.

يعتقد الخبراء أن الأمر كله يرجع إلى جهاز المناعة، اعتمادًا على مدى قوة وصحة نظام المناعة لديك، يصبح من السهل على الجسم محاربة مسببات الأمراض الفتاكة، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل كبار السن والذين يعانون من ظروف صحية أساسية والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر عرضة للإصابة بفيروس SARs-COV-2.

ومع ذلك، أصبح الناس أكثر خصوصية بشأن صحتهم والأهم من ذلك نظامهم الغذائي، إلى جانب التركيز على الأطعمة الغنية بالمغذيات، بدأ الكثير في تحديد مصادر الغذاء التي تساعد في تعزيز المناعة.

من الفواكه الحمضية والخضروات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ إلى الزنجبيل والثوم والمكسرات، تتمتع العديد من الخضروات والفواكه بثراء يعزز المناعة.

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