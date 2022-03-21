"قومي المرأة" يهنئ هدى منصور وريم أسعد لاختيارهما ضمن أقوى 50 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، هدی منصور المدير العام للتحول الرقمي الذكي في SAP لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والسيدة ريم أسعد نائب رئيس شركو سيسكو العالمية، لاختيارهما على قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط 2022 في قائمة فوربس للخمسة سيدات الأكثر تأثيرًا في التكنولوجيا في الشرق الأوسط.

وأعربت مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لوصول مصريتين علي قائمة فوربس للخمسة سيدات الأكثر تأثيرًا في التكنولوجيا في الشرق الأوسط حيث قادت كل منهما شركاتهما إلى اجتياز التوقعات في عام 2021، مؤكدة أنهما نموذج نفخر بهما جميعا وأن المرأة المصرية أثبتت جدراتها في شتى المجالات.