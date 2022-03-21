6 خطوات بسيطة للرجل.. "اكسب قلب حماتك" في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بعيدا عن الهدايا في عيد الأم، يبحث الرجال عن كسب حماتهم في صفهم، وتكوين علاقة قائمة على الحب والمودة بين الطرفين، تجنبًا لحدوث أي مشاكل.

وبالتزامن مع عيد الأم، الموافق اليوم الإثنين، الحادي والعشرين من شهر مارس، يقدم الخليج 365 بعض النصائح للرجال لكسب حماتهم، وفقا لموقع marthastewart.

الاحترام

من أهم الأمور التي يجب القيام بها عند التعامل مع حماتك هي الاحترام المتبادل، وعدم التجاوز، ومراعاة فارق السن.

المعاملة مع الزوجة

لكسب قلب حماتك عليك معاملة زوجتك بشكل جيد، خاصة أنها من الأمور التي تسعد الحموات.

الاهتمام بالأبناء

على الرجل الاهتمام بأبنائه وأخذ رأي الحموات في ما يعزز من العلاقة الطيبة وإعطائها شعور بالتقدير.



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الهدايا

يمكن للرجل كسب قلب حماته عن طريق تقديم الهدايا في المناسبات المعروفة أو حتى دون مناسبة.

الزيارة المستمرة

على الرجل زيارة حماته بشكل مستمر وقضاء وقت برفقة الأسرة، لإسعادها.

العزومات

يمكنك توجيه العزومات أو الخروج مع حماتك برفقة الأسرة، لكسب ودها.