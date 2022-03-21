هكذا احتفى العلماء بالأم| "جمعة" و"الأزهري" يكشفان سر توصية النبي وعمرو خالد يدعو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – آمال سامي:

في الحادي والعشرين من مارس يحتفل المصريون بعيد الأم أو يوم الأم كما يسميه البعض، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية في آخر فتاويها على مشروعية الإحتفاء والاحتفال بعيد الأم، وفي السطور التالية ننشر أبرز ما قاله العلماء والدعاة عن الأم في عيديها...

أسامة الأزهري

نشر الدكتور أسامة السيد الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، كلمات صفحته الرسمية على الفيسبوك عن الأم صباح اليوم، قال فيها: "الأم مصدر الحنان، وصانعة الأسرة التي تتحمل عبء قيامها واستمرارها، الأم أجلُّ صور الإكرام الإلهيِّ للإنسان".

وكان الأزهري قد علق في فيديو سابق على سر تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات في حديثه: " جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله.. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أبوك"، موضحًا أن هذا التكرار هو كشف الوحي الإلهي لحقائق الوجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأم هي التي تصنع الإنسان وتربيه، "بالطبع الأب عمود الخيمة وعليه عبء ويقوم بجهد كبير...لكن من بعد ما الأب بيوفر متطلبات الأسرة، العين الخبيرة التي تقوم بتوزيع هذه المتطلبات هي الأم"، وقال الأزهري أنه حتى بعد زواج الأبناء تظل الأم تحمل هموم أبناءها، فمن بين كل مائة في المائة من متطلبات صناعة الأبن تتحمل الأم وحدها ثلاثة أرباع هذه الصنعة.

علي جمعة

علق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على الحديث السابق ذاته قائلًا أن الأم هي التي تحفظ السر وترى الإنسان ولا ترى غيره في العالم، وتحبه بلا سبب ولا هدف، وتستمر في حبه بالرغم من عصيانه وبعده وعقوقه، وهي التي تحبه مهما صدر منه من عمل، حتى ولو كان مجرمًا، فتحاول أن تبرر إجرامك وتحاول أن تستر عليك وأن ترى في إجرامك نوعًا من العمل المبرر الحسن، "حب الأم لأبنها عجيب غريب..ولذا على ثلاث مرات قال النبي أمك ثم أمك ثم أمك".

عمرو خالد

نشر الداعية الإسلامي عمرو خالد، فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وصفه بـ "أجمل دعاء تدعي بيه لأمك في عيد الأم"، داعيًا: "اللهم أغفر لأمي وأرض عنها وأسعدها، اللهم أعني على برها وإرضاءها وإسعادها، اللهم أنها عاشت عمرها من أجلي فأعني أن أكمل عمري من أجلها، اللهم أحفظ لنا أمهاتنا، اللهم أدم عمرهم وأحفظ صحتهم ورضهم عنا يا أرحم الراحمين".

مصطفى حسني

"كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة وأنتي أعظم صورة لستر وعطاء الله في الأرض"، يقول حسني، الداعية الإسلامي، عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك، مضيفًا أن من أعظم نعم الله على المؤمنين بعد رسول الله هي الجنة، وهي تحت أقدام الأمهات، وكأن الله يعلمنا أن من يريد جوار الله ورسوله في الجنة فيعيش تحت قدمي أمه وفي خدمتها، "لو كنتي عايشة في الدنيا ربنا يقوي كتافك وعيالك يعيشوا في سترك ورضاك، ولو كنتي من أهل الدار الآخرة في قبرك الشريف فيارب الملائكة تحمل لك هذا الكلام: ربنا يتقبل منك تعبك ومجهودك".

وقال حسني أنه كما يهادي الأبناء أمهاتهم الأحياء هدايا، يرسل أبناء الأم المتوفاة لها صدقات ودعاء تجبر بخاطرها في قبرها، وذكر حسني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ اللهَ ليرفعُ الدرجةَ للعبدِ الصالحِ في الجنةِ فيقولُ يا ربِّ من أينَ لي هذا فيقولُ باستغفارِ ولدِكَ لكَ".

الحبيب علي الجفري

نشر الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، على صفحته الرسمية كلمات تعبر عن حب الأم لولدها وكيف يختلف عن سائر أنواع الحب: "علامة استيلاء الحب على القلب، أنه لا ينقص بسبب إساءة ولا يزيد بسبب إحسان، مثل حب الأم لولدها، فهي تحبه مهما كان حاله أو فعله".

أشرف الفيل

على صفحته الرسمية على الفيسبوك نشر الداعية الإسلامي الشيخ أشرف الفيل، تحية للأم وتهنئة في عيدها، مشيرًا إلى أن كل يوم تكون فيه الأم على قيد الحياة، هو عيد لأبناءها، وكل يوم يدعون لأمهم في قبرها فهو عيد لها، ودعا قائلًا: "اللهم بارك لنا في أعمار أمهاتنا وأرحم من ماتت منهن رحمة واسعة".