اعرفي إزاي تكسبي قلب حماتك بـ5 خطوات في عيد الأم.. «قدميلها هدية مناسبة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعتبر عيد الأم من المناسبات الجميلة التي تمر علينا خلال العام، إذ يذكرنا دائمًا بأهمية الأم ومدى تأثيرها على حياتنا منذ ولادتنا حتى الكبر، وعند احتفال الفتيات والسيدات بعيد الأم، يتذكرن أمهات أزواجهن، بعضهن من يكن على خلاف معهن، وأخريات تجمعهن بهن علاقة وطيدة، ويقدمن لهن الهدايا المتعددة التي لا تختلف عن معاملتهن لأمهاتهن.

كيف تكسبين قلب حماتك في عيد الأم؟

فإذا كانت تجمعك بـ«حماتك»، علاقة مضطربة، يمكنك استغلال عيد الأم لصالحك، وكسب قلبها باتباع النصائح التالية وفقًا لموقع «Bride Story»:

- حاولي مشاركة حماتك لك في الاحتفال، إذ يمكنك استضافتها إلى منزلك في هذا اليوم، وتقديم الهدية المناسبة التي تختلف عن هدية ابنها، بالإضافة إلى مشاركتها رسائل التهنئة، إذ تساعدك هذه الطريقة على كسر الروتين ومنحها مشاعر التقدير والاهتمام.

- اختيارك للهدية المناسبة من الأشياء المهمة التي تقربك من قلب والدة زوجك، لذا احرصي على معرفة اهتمامتها أو ما ترغب فيه حتى تستطيعين إدخال الفرحة على قلبها.

- إذا كانت علاقتك بوالدة زوجك مضطربة إلى حد كبير، يمكنك التخلص من هذا الحاجز من خلال استغلال هذه المناسبة لصالحك، والتودد لها، بالإضافة إلى إمكانية فتح مجال للحديث بينكما.

تقربي منها باهتمامك بتفاصيلها

- احرصي على عدم الخوض في تجارب صديقاتك الزوجية، إذ تختلف علاقة كل حما مع زوجة ابنها عن الأخرى، لذا حاولي التفكير فقط بأنها أم وتحب ابنها مثلما تحبيه، وأمر طبيعي أن تضطرب العلاقة لدى جميع الحموات في بداية الأمر حيث تتخوف معظمهن من أن تأخذ زوجة الابن ابنها منها، لذا حاولي التركيز في حياتك فقط، والبعد عن تجارب من حولك.

- احرصي على الاهتمام بتفاصيل والدة زوجك، وجميع المناسبات الخاصة بها، سيساعدك ذلك في التقرب منها، كما يمكنك التحدث معها في العديد من الأمور التي تخص حياتك مع الحرص على عدم تخطي الحدود معها.