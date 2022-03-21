الامارات | ارتفاع الكوليسترول في الدم.. علامة تحذيرية قد تظهر في الأظافر !

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الكوليسترول في الدم.. علامة تحذيرية قد تظهر في الأظافر ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن أن يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم سبباً في الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، واختبار الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت مستوياتك مرتفعة بشكل خطير، ولكن يمكن أن تكون أظافرك من أعراض الإنذار المبكر التي تحذرك وتوجهك إلى ضرورة فحص نسبة الكوليسترول لديك.

وقال استشاري أمراض القلب في بريطانيا، الطبيب سامي فيروزي، إن هناك علامتين تحذير رئيسيتين مرتبطتين بارتفاع الكوليسترول يمكن العثور عليها عند النظر إلى أظافرك، موضحاً بحسب ما نقلت عنه صحيفة "إكسبريس" أنه يمكن أن تكون الحالة خطيرة للغاية عندما تبدأ الترسبات الدهنية في انسداد الشرايين، وقد تواجه أظافرك بعض التغييرات التي تشير إلى المخاطر المحتملة.

وواحدة من العلامات الرئيسية هي أظافر القدم الهشة، والثانية هي أظافر القدم البطيئة النمو، وهاتان العلامتان ناتجتان عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بأن النظام الغذائي هو النقطة المحورية الرئيسية في محاربة الكوليسترول الضار، فهناك العديد من الأطعمة التي يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا، ونصحت الهيئة بتقليل الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون غير المشبعة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news