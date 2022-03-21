في عيد الأم.. 5 مواقف من بر صحابة الرسول والتابعين بأمهاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قادوس:

في عيد الأم اليوم، وعندما نتحدث عن بر الوالدين في يومها نرى صحابة النبي الكرام منهم عبدالله ابن مسعود، و أبو هريرة، قدموا لنا مثالًا وتطبيقًا عمليًا لوصايا وتعاليم النبي-صلى الله عليه وسلم-، في بر الأم، وإذا تأملنا مواقف الصحابة الكرام والتابعين في هذا الأمر العظيم نعرف كيف تشربوا وتربوا في مدرسة النبوة فتشربوا أخلاق الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليمه ووصاياه، فكانوا مثالًا وتطبيقًا عمليًا لما يقوله النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، لذا وصفهم فقال عنهم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، ومن مواقف الصحابة والتابعين:

1ـ الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود:

كان والدة الصحابي الجليل عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد طلبت منه أن يحضر لها ماءً، فذهب وأحضر الماء لوالدته لكنه وجدها وقد نامت .. فبقي واقفًا بجانبها وهو يحمل الماء وكان إذا تعب جلس، وإذا غلبه النوم وقف وظل على هذه الحال حتى طلع الفجر واستيقظت أمه ثم أعطاها الماء، لأنه خاف أن يذهب أو ينام وتستيقظ أمه ولا تجد الماء.

2ـ أبو هريرة

وكان سيدنا أبو هريرة- رضي الله عنه-، إذا دخل البيت قال لأمه: "رحمك الله كما ربيتني صغيرا"، فتقول أمه له: "وأنت رحمك الله كما بررتني كبيرًا"، وكان يحمل أمه إلى بيت الخلاء وينزلها عنه، وكانت مكفوفة.

3ـ ابن مسعود

وكانت والدة الصحابي الجليل عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد طلبت منه أن يحضر لها ماءً، فذهب وأحضر الماء لوالدته لكنه وجدها وقد نامت.. فبقي واقفًا بجانبها وهو يحمل الماء وكان إذا تعب جلس، وإذا غلبه النوم وقف وظل على هذه الحال حتى طلع الفجر واستيقظت أمه ثم أعطاها الماء، لأنه خاف أن يذهب أو ينام وتستيقظ أمه ولا تجد الماء.

4ـ ابن سيرين

وكان الإمام ابن سيرين إذا كلم أمه.. كأنه يتضرع .. وإذا دخلت أمه يتغير وجهه ، وكذلك الإمام ابن عون نادته أمه مرة فأعلى صوته وهو يجيبها فندم على هذا الفعل وأعتق رقبتين.

5ـ الحسن البصري

وكذلك كانت أحوال التابعين والصالحين مع أمهاتهم فكان الإمام الزاهد الصوفي العابد الحسن البصري لا يأكل من الصحن الواحد مع أمه لأنه كان يخاف أن تسبق يده إلى شيء وأمه تشتهيه.