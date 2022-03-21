بوسي شلبي بنفس فستان كيت ميدلتون في حفل موريكس دور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على حضور حفل موريكس دور أمس بنسخته الدولية الأولى، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وظهرت بوسي بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان طويل باللون الذهبي اللامع، مزينا ببعض التطريزات، وبوجود أكمام واسعة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر الكعكه، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

الفستان التي ارتدته بوسي شلبي هو نفس الذي ارتدته الفنانة اللبنانية كيت ميدلتون دوقة كمبريدج.

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كيت ميدلتون ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، مزينا ببعض التطريزات، وبوجود أكمام واسعة، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر الكعكه، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق.



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