بعد غلاء أسعار الذهب.. الفضة أفضل هدية في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

قفزت أسعار الذهب محليا بشكل كبير بنحو 45 جنيها للجرام ليسجل أعلى سعر له على الاطلاق، ليشهد سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 930 جنيه، وعيار 18 نحو 895 جنيها، وتخطى سعر 24، 1000 جنيه.

وفي ظل هذه الظروف يمكن شراء الفضة كهدية مناسبة لوالدتك، و"الخليج 365" يعرض لكم أفضل الأسعار، من موقع التسويق الإلكتروني "أمازون".

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