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"مجبتش هدية عيد الأم؟".. إليك الحل السريع

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محمد اسماعيل - القاهرة - ربما ينسى البعض هدية عيد الأم أو لم يسعفه الوقت لجلبها، لكن الأمر يمكن تداركه سريعًا باتباع البدائل الكثيرة التي تساهم في سعادة "ست الكل"، والتي منها:

1 - تولي مهام المنزل من إعداد الطعام وتنظيف المطبخ والمنزل، لتشعر بالراحة والسعادة.

2- يمكن أن تعزمها على وجبة الغذاء وتتسامرون حول الذكريات السعيدة وتعبر لها عن حبك الذي لا يُقدر بثمن؛ لتحظوا بوقت ممتع.

3- تزيين غرفتها ورشها ببعض المعطرات الوردية التي تشعرها بالراحة النفسية والسعادة.

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4- جمع أصدقائها القدامى التي تحبهم، فهي بالتأكد لم ترهم منذ مدة بسبب المسؤوليات، ما تجعلها تحصل على أوقات وأيام افتقدتها وذكريات شبابية جميلة.

5- اصطحابها إلى أحد المنتجعات الصحية لتحظي ببعض المتعة والدلال.

6- أن تحجز لها في صالون تجميل، لتحصل على بعض أساليب التجميل للشعر والبشرة لتشعر وكأنها ملكة في ذلك اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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