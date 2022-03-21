"مجبتش هدية عيد الأم؟".. إليك الحل السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - ربما ينسى البعض هدية عيد الأم أو لم يسعفه الوقت لجلبها، لكن الأمر يمكن تداركه سريعًا باتباع البدائل الكثيرة التي تساهم في سعادة "ست الكل"، والتي منها:

1 - تولي مهام المنزل من إعداد الطعام وتنظيف المطبخ والمنزل، لتشعر بالراحة والسعادة.

2- يمكن أن تعزمها على وجبة الغذاء وتتسامرون حول الذكريات السعيدة وتعبر لها عن حبك الذي لا يُقدر بثمن؛ لتحظوا بوقت ممتع.

3- تزيين غرفتها ورشها ببعض المعطرات الوردية التي تشعرها بالراحة النفسية والسعادة.

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4- جمع أصدقائها القدامى التي تحبهم، فهي بالتأكد لم ترهم منذ مدة بسبب المسؤوليات، ما تجعلها تحصل على أوقات وأيام افتقدتها وذكريات شبابية جميلة.

5- اصطحابها إلى أحد المنتجعات الصحية لتحظي ببعض المتعة والدلال.

6- أن تحجز لها في صالون تجميل، لتحصل على بعض أساليب التجميل للشعر والبشرة لتشعر وكأنها ملكة في ذلك اليوم.