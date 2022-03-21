طريقة عمل الزبادي في البيت.. «مش هيكلفك كتير وأحسن من الجاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل الزبادي في البيت بشكل صحي يغنيها عن شرائه من المحلات، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية، لتتجه الكثير من الأمهات إلى تحضير أغلب الأكلات في المنزل، ويعد الزبادي من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجميع في المنزل، فهو يدخل في العديد من الأكلات والسلطات والمعجنات، كما أنه أساسيا على المائدة في رمضان.

وتقدم «هن» في التقرير التالي، طريقة عمل الزبادي في البيت بخطوات سهلة ومكونات موجودة في المطبخ، بحسب الشيف هالة فهمي.

طريقة تحضير الزبادي في البيت

المقادير

1 كيلو حليب طازج

1 كوب زبادي فريش

ثلاث معالق كبيرة لبن بودرة

معلقة كبيرة عسل نحل

طريقة تحضير الزبادي

يعد الزبادي من أهم الأكلات التي تحرص ربات البيوت على تجهيزها في جدول أكلات رمضان ولعمل الزبادي في البيت مثل الجاهز، إليكِ الخطوات:

- يوضع كيلو الحليب الطازج في إناء على النار حتى يصل لدرجة الغليان مع التقليب المستمر.

- عندما يصل الحليب إلى درجة الغليان يقلب سريعا وننتظر لمدة دقيقة.

- نُطفيء النار على اللبن ويُترك حتى يهدأ ويصبح دافئا.

- لضمان نجاح طريقة عمل الزبادي في البيت، يجب أولا تحضير خميرة الزبادي عن طريق وضع كوب من الزبادي الفرش في طبق كبير، ثم يوضع عليه لبن بودر وعسل النحل.

- نضرب كل المكونات جيدا بمضرب سلك حتى تتكون خميرة جيدة للزبادي.

- نختبر درجة حرارة اللبن بلمسه، فإذا تحملت يدك اللبن يكون جاهزا للاستخدام، وإذا كان لا يزال ساخنا فيجب الانتظار حتى يبرد قليلا.

- يُوضع كوب من اللبن الدافيء على الخميرة ويُقلب بشكل مستمر حتى تصبح الحرارة متوازنة.

- يوضع اللبن بأكمله على الخميرة، ويقلب باستمرار.

- نضع الخليط في أكواب الزبادي أو في طاجن من الفخار.

- يُسخن الفرن على درجة حرارة 100 درجة مئوية، لمدة خمس دقائق ثم نغلق الفرن.

- يوضع الزبادي في الفرن الدافئ طول الليل.

- في الصباح يوضع الزبادي في الثلاجة ثم يُقدم.

طريقة عمل الزبادي في البيت للشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير

2 كيلو من الحليب

2 علبة من الزبادي

- يُضاف الحليب الطازج إلى الإناء على النار، ويُترك حتى يغلي جيدا مع التقليب.

- بعد أن يغلي الحليب يُرفع من على النار ويُغطى حتى يصبح دافئا.

- تُضاف كمية الزبادي الجاهز في الكبة وعليها كوب من اللبن.

- يُخفق الخليط جيدا ثم يضاف إلىه اللبن الدافئ ويُقلب جيدا.

- تُوزع كل كمية الحليب في الأطباق أو الأكواب وتُغطى.

- نسخن الفرن لمدة 5 دقائق حتي يصبح دافئا تماما.

- يضاف الزبادي إلى صينية بها ماء ساخن وتدخل الفرن لمدة 4 ساعات.

- بعد ذلك يوضع الزبادي في الثلاجة لمده 4 ساعات أو يترك لمدة ليلة كاملة في الفرن.

ملاحظات لنجاح الزبادي البيتي

- سر نجاح طريقة عمل الزبادي في البيت، يكمن في استخدام لبنا طازجا من مكان مضمون.

- يجب استخدام نوع زبادي طازج من شركة أو مكان موثوق فيه.

- اتركي كوب من الزبادي البيتي على جنب حتى يصبح خميرة مرة أخرى.

- يمكن إضافة أي نوع من مربي بنكهات مختلفة مثلما ترغبين مع الزبادي أو استخدام مربي الفاكهة الطازجة حتى يصبح زبادي بالفواكه.

- تقليب اللبن على النار أثناء الغليان، مهم جدا حتى لا يتكون على السطح قشرة ناشفة.