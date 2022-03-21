رسالة لي لي أحمد حلمي لوالدتها منى زكي في عيد الأم: «عملتي كل حاجة صح»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع الاحتفال بعيد الأم كان لـ لي لي أحمد حلمي، رسالة خاصة إلى والدتها الفنانة منى زكي، من داخل الركن المخصص بها في معرض «شبابكو» حيث تعرض منتجاتها من الملابس والأحذية والحقائب، التي شجعها أبواها كثيرا على الاستمرار فيها وتنمية موهبتها في الرسم.

نصيحة أحمد حلمي ومنى زكي لابنتهم عن العمل

«بينصحوني أكون مبسوطة»، أولى كلمات ابنة أحمد حلمي ومنى زكي عما يدير في الكواليس بين الثلاثي في المنزل، إذ شجعاها على المشاركة للمرة الثانية في المعرض، ونصحها بأن تفعل ما تريده بـ«مزاج» ولا تتخذه كعمل بينما هو موهبة عليها تنميتها، حتى تدخل حلمي ليهدأ من توتر ابنته لي لي بقوله: «اهدي بتعملي حاجة بتحبيها، بعتي ما بعتيش المهم انبسطي وأنتي بتعمليهم».

رسالة ابنة منى زكي لها في عيد الأم

ووجهت لي لي أحمد حلمي رسالة إلى منى زكي في عيد الأم، خلال حديثها مع برنامج «et بالعربي»، والتي كان نصها: «شكرا لأحلى أم في الحياة، هي صاحبتي مش بس أم، هي صديقتي المفضلة هي عملت كل حاجة ممكن حد يعملها صح، هي عندها أهداف كتير مفيش ثانية في اليوم تحس إنها مش معانا، هي أحسن أم في الحياة».

وتحدثت ابنة منى زكي عن مشاركتها في معرض «شبابكو»، أن كل المشاركين صغار في السن ولهم أعمالهم الخاصة، ويعرفون بعضهم من خلال النادي أو المدارس، معتبره أنه فرصة لعرض أعمالها ورسوماتها على لكملابس والأحذية.

تميزت المجموعة التي عرضتها لي لي بالـARTISTIC TOUCH الخاصة برسوماتها، والمنعكسة على الملابس والأحذية والشنط، وكشفت عن تصميمها ملابس شخصية «أدم» في مسلسل «نيوتن»، الذي عرض في رمضان الماضي، رغم أنها لم تكن قابلت البطل ولكنها تخيلت الشخصية وفقا لما قيل لها، وكان مناسبا للشخصية في العمل الفني الذي كان من بطولة والدتها منى زكي.