رسائل تهنئة لعيد الأم 2022..«أبسط كلمات الحب هتفرحها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مهما كثرت كلمات الاحترام والحب لا تستطيع أن تصف دور الأم في حياة أبناءها، إذ ضحت وتعبت كثيرا من أجل تربيتهم وتعليمهم حتى يصبحوا ناجحين، وهناك بعض الرسائل مهما كانت كلماتها بسيطة إلا أنها تُدخل السرور إلى قلوب الأمهات، ونقدم فيما يلي، أفضل رسائل تهنئة لعيد الأم 2022.

رسائل تهنئة لعيد الأم 2022

يمكن للأشخاص كتابة كلمات الحب الرقيقة في رسائل تهنئة لعيد الأم 2022 مثل «سعيد لأنك أمي، لأنني لست متأكدًا من أن أي شخص آخر كان يمكنه أن يتحملني كل هذا الوقت الطويل! أحبك يا أمي» وهذا تعبيرا عن التضحية الذي تبذلها الأمهات في سبيل أبناءها.

- «كل يوم تشرق ابتسامتك في حياتي تجعله أفضل، عيد أم سعيد».

رسائل تقدير للأم في 2022

«إلى أمي التي سهرت لمداواة مرضي عندما كنت صغيراً، وعجزت ـنا عن رد ولو جزءًا صغيرًا من واجبي تجاهها عندنا سرقتني الحياة منها..عيدك سعيد، أحبك» تلك الرسالة وكلماتها البسيطة لن تكفي حق الأم ولن ترد إليها جزءا بسيطا مما قدمته، ولأنها مصدر السعادة والإلهام في حياتنا، يمكن تقديرها في رسالة لطيفة مثل أن نقول لها :«أشعر بأنني محظوظ جدًا لكونك أمي، أشكرك على إيمانك بي دائمًا، والقيام بالكثير من أجلي كل يوم، أتمنى لك عيد أم سعيد وعظيم مثلك، فأنتِ دائما تستحقي الدلال».

من ضمن رسائل تهنئة عيد الأم لعام 2022، تقبيل يدها بينما تقول لها كلمات لطيفة مثل :«عيد أم سعيد لبطلتي الخارقة والأولى في حياتي، آمل أن يكون لديكِ يوما عظيما».

- «شكراً لك لمساعدتي دائما على تذكر ما هو مهم في الحياة من واجبات ومهام.. اليوم هو يومك، أتمنى لكِ الأفضل يا أمي».

- «أمي، أنتِ المرأة الأكثر تميزًا في حياتي، وستظلي دائمًا أول امرأة بالنسبة لي، أتمنى لك عيد أم سعيد».

رسائل لطيفة لوصف جمالها

من الكلمات اللطيفة في رسائل تهنئة عيد الأم 2022، أن تصف كم هي جميلة، لأن كلمات الحب والجمال تدخل السرور على قلب المرأة بوجه عام، فيمكن أن نقول لها: «في حياتي، لم أقابل أو أرى سيدة أنيقة وجميلة ورائعة مثلك، أمي أحبك كثيرُا، عيد أم سعيد وجميل مثل قلبك».