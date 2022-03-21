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الامارات | 95 جريحاً في تصادم قطارين بالعاصمة التونسية

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تونس - أ ف ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جُرح 95 شخصا على الأقل اثر تصادم قطارين في العاصمة التونسية الاثنين دون أن يسفر الحادث على وفيات، بحسب ما أفاد الدفاع المدني.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لفرانس برس "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة الى حرج 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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