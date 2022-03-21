الامارات | 95 جريحاً في تصادم قطارين بالعاصمة التونسية

شكرا لقرائتكم خبر عن 95 جريحاً في تصادم قطارين بالعاصمة التونسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جُرح 95 شخصا على الأقل اثر تصادم قطارين في العاصمة التونسية الاثنين دون أن يسفر الحادث على وفيات، بحسب ما أفاد الدفاع المدني.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لفرانس برس "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة الى حرج 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".

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