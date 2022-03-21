بعد جدل حرمانيتها.. ماذا يحدث للجسم عند إضافة جوزة الطيب إلى الأكل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

موجة من الجدل أثيرت خلال الفترة الأخيرة، حول استخدام جوزة الطيب في الأكل، كون أن البعض اعتبرها من قبيل المسكرات ولا يجوز تناولها.

الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، قال خلال قناته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إنه إذا كانت توضع على الأكل ومن يتناوله يقول أنا جدع؛ تبقى حرام، وإذا كانت تسكر حتى لو سميت جوزة النبي؛ هتبقى حرام.. كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".

وأكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استعمال جوزة الطيب في الطبخ جائز شرعا، ولا حرج فيه، طالما أنها بالقدر القليل، ولا تتسبب في ضعف البدن أو ذهاب العقل.

وبعد هذا الجدل الديني، فهل تعلم أن جوزة الطبيب لا تعطي مذاقا جيدا ورائحة شهية للطعام فحسب، بل لها العديد من الفوائد الصحية الضرورية لصحة الجسم؟

نقدم لكم الفوائد الصحية التي تعود على جسمك عند إضافة جوزة الطيب إلى الأكلات، وفق لما أوضح موقعا "food.ndtv" و"webmd".

- تخفيف آلام المفاصل:

تحتوي على عديد من الزيوت الأساسية مثل ميريستيسين، إليميسين، يوجينول وسافرول، التي لها خصائص مضادة للالتهابات تجعلها مفيدة في علاج آلام المفاصل والعضلات.

- التخلص من الأرق:

جوزة الطيب لها تأثير مهدئ عند تناولها بجرعات صغيرة، لذا يساعد استهلاكها في النوم بشكل أفضل والتخلص من التوتر، إضافة إلى علاج الأرق.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ أو الغازات، يساعد وضع القليل من جوزة الطيب في الحساء وتناولها على إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يؤدي إلى الشعور بالراحة، في حين أن محتوى الألياف بها يساهم في إزالة الغازات الزائدة من الجسم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

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- إزالة السموم من الكبد والكلى:

يساهم استهلاكها في إزالة السموم من الكبد والكلى، نظرًا لأن زيوتها الأساسية لها خصائص مضادة للبكتيريا، فهي تساعد في إزالة البكتيريا من الفم المسؤولة عن التسبب في رائحة الفم الكريهة.

- خفض ضغط الدم:

بفضل محتواها المعدني العالي، يساهم تناولها في خفض ضغط الدم، إضافة إلى ذلك، أنها غنية بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز، وكلها عناصر ضرورية لاسترخاء الأوعية الدموية، والحفاظ على كفاءة عمل القلب.

- أسنان أكثر صحة:

تحتوي هذه التوابل على خصائص مضادة للجراثيم أثبتت فعاليتها بشكل خاص ضد مسببات الأمراض الفموية التي تسبب تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

- الوقاية من السرطان:

مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في الحماية من علامات الشيخوخة، والحالات الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب وأمراض الكبد.



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