معاناة وظروف صعبة.. محافظ الشرقية يُهنئ الفائزات بلقب الأم المثالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحيده الديداموني إبراهيم المُقيمة بقرية المهدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية لهذا العام ولما قدمته من تضحيات وكفاح في تربية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها منذ نحو ١٩ عاماً.

قال المحافظ إن السيدة وحيد الديداموني وهبت نفسها لتربية أطفالها ليكونوا أفراداً نافعين في المجتمع ليصبح منهم المحاسب والطبيبة والمعلمة لتستحق بذلك لقب الآم المثالية بجدارة لهذا العام.

كما هنأ المحافظ بثينة محمد عبد السميع، المُقيمة بمدينة العاشر من رمضان صاحبة الـ72 عاما والحاصل على لقب الأم المثالية من ذوي الهمم علي مستوى الجمهورية، بعد رحلة كفاح طويلة لتربية أبنائها رغم فقدانها البصر وهي في سن 11 عاما نتيجة إصابتها بالحمى الشوكية وبالرغم من ذلك تحدت الإعاقة وحصلت علي ليسانس حقوق وساعدت أبنائها في دراستهم معتمدة على حاسة السمع حتى حصلوا جميعاً على مؤهلات عالية.

أكد محافظ الشرقية اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللآتي ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم فى بناء وتنمية الوطن، رغم المعاناة والظروف الإنسانية والإقتصادية الصعبة.