متحور جديد لـ كورونا يثير ذعرا في عدد من الدول.. إليك ما تريد معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لم يتوقف فيروس كورونا ومتغيراته عن تصدير الكوابيس منذ أن تم اكتشافها لأول مرة في أواخر عام 2019.

أثرت عدوى فيروس كورونا المستجد على صحة الإنسان ونظام إدارة الرعاية الصحية منذ عام 2020، حتى الآن، ظهر عدد من المتغيرات، خفيفة وحادة على حد سواء، من بين جميع متغيرات الفيروس التاجي التي ظهرت، تم وضع خمسة ضمن فئة المتغيرات المثيرة للقلق.

أحدث نوع مهيمن لفيروس كورونا، أوميكرون، مسؤول حاليًا عن عدوى كوفيد التي تحدث في جميع أنحاء العالم، هذا المتغير، والذي يُعرف أيضًا باسم المتغير الأكثر اعتدالًا مقارنة بأسلافه، له متغيران فرعيان: BA.1 وBA.2، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

Omicron BA.2 أو المتحور الشبح

يُطلق على البديل الفرعي الثاني الذي تم اكتشافه من أوميكرون ، BA.2 ، والذي يتسبب حاليا في إحداث فوضى وذعر في العديد من البلدان، المتحور الشبح، كما يوحي الاسم، فهو خفي لأنه على الرغم من وجود العديد من الطفرات الشائعة مع سلفه BA.1 Omicron ، إلا أنه لا يحتوي على حذف وراثي على بروتين سبايك مما يجعل من الصعب التعرف عليه في اختبار PCR، حيث يستغرق تتبع هذا النوع وقتًا أطول.

في 22 فبراير 2022 أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) لأول مرة بيانًا رسميًا حول هذا البديل، قالت منظمة الصحة العالمية إنه بناءً على البيانات المتاحة حول الانتقال، والخطورة، وإعادة العدوى، والتشخيص، والعلاجات، وتأثيرات اللقاحات BA.2، سيتم اعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق.

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لماذا يعتبر BA.2 أكثر عدوى؟

كما ذكرنا، نظرًا لتكوينه الجيني، فإن الفيروس قادر على الهروب من مراقبة طرق الاختبار التقليدية مثل PCR.

أظهرت الدراسات أن BA.2 لديها ميزة نمو على BA.1. قالت منظمة الصحة العالمية: "الدراسات جارية لفهم أسباب ميزة النمو هذه، لكن البيانات الأولية تشير إلى أن BA.2 تبدو بطبيعتها أكثر قابلية للانتقال من BA.1، والتي لا تزال حاليًا أكثر سلالات Omicron الفرعية شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها".

هل هناك أي أعراض واضحة لعدوى كوفيد المستحثة بـ BA.2؟

لم يُظهر البديل الفرعي الخفي لمتغير فيروس كورونا الأكثر اعتدالًا أي أعراض مميزة على هذا النحو، ولكن كما هو معروف أن الفيروس التاجي يتصرف بشكل مختلف في أجسام مضيفة مختلفة، لذلك من الصعب التركيز على مجموعة معينة من الأعراض لمتغير أو متغير معين.

ومع ذلك، قال الخبراء إن الأعراض المبكرة لعدوى كوفيد التي يسببها المتغير الخفي يمكن أن تكون الدوخة والتعب، يمكن رؤية الأعراض بعد يومين إلى ثلاثة أيام من التعرض للفيروس.

الأعراض الشائعة الأخرى هي الحمى الخفيفة وسيلان الأنف وصعوبة التنفس والتهاب الحلق والصداع وآلام الجسم وما إلى ذلك.

عدوى BA.2 في جميع أنحاء العالم

BA.2 هي المسؤولة عن موجة كوفيد الهائلة في الصين حاليًان زادت حالات الإصابة بفيروس كوفيد بشكل حاد في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة، تشهد ألمانيا يوميا 250 ألف حالة إصابة جديدة كل يوم، كما شوهدت أعداد كبيرة من حالات COVID في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وهولندا.

وفقًا للتقارير، يمثل متغير BA.2 أكثر من نصف حالات كوفيد الجديدة في ألمانيا و 11٪ من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة.

في العديد من البلدان، تجاوزت BA.2 المتغير BA.1 ؛ قبل بضعة أشهر من ترك المتغير الفرعي BA.1 وراءه متغير دلتا بوتيرة أسرع، حيث اشتهر أوميكرون بقدرته العالية على الانتقال.



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