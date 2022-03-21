هل الوقت مناسب لشراء الذهب من أجل الاستثمار؟.. إليك أهم النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ترتفع الأسعار عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما يؤثر على السوق المصرية، ومن ثم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لذا يلجأ كثيرون إلى شراء الذهب كنوع من الاستثمار.

وبعد ارتفاع الدولار اليوم لـ17,77 مقابل الجنيه المصري، يتساءل كثيرون هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ وما أهم النصائح؟

تجار الذهب يتوقعون استمرار ارتفاعه الفترة المقبلة، ونصح أغلبهم بالشراء خلال هذه الفترة كونها الأنسب، وذلك وفق جولة لـ"الخليج 365" بأحد أسواق الذهب بمدينة المحلة الكبرى "شارع الصاغة بالحنفي".

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ويؤكد سيد أبو هلال أحد مالكي محلات الذهب بالصاغة، أن هذا الوقت مناسب للشراء.

ونصح خلال بث مباشر عبر صفحة الخليج 365 على "فيسبوك"، الراغبين في الاستثمار في الذهب، بشراء جنيهات ذهب أو سبائك الخام عيار 24، وذلك حسب المبلغ المتوفر، حيث إن سعر الجنيه الذهب نحو 7168 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وبالنسبة للسبائك فإنه يمكنك شراء سبيكة من وزن جرام وحتى كيلو وأكثر، ومصنعية السبيكة تكون أقل لأنها عيار 24.



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