قصة كفاح ملهمة.. "تضامن بورسعيد" تكرم الأم المثالية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرمت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، ميرفت عويضة ميخائيل عويضة، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وذلك بالديوان العام للمديرية.

وأكدت الدكتورة سوسن، خلال التكريم، على أن المديرية حينما وقع اختيارها عليها، كانت مؤمنة بأن قصة كفاحها مُلهمة وتستحق هذا اللقب، معربة عن فخرها وأبناء المحافظة بتمثيل السيدة ميرفت عويضة للمحافظة في حفلات التكريم الجاري الإعداد لها من قبل وزارة التضامن، والاحتفال الرئاسي الرسمي.

وقدمت وكيل وزارة التضامن الشكر للأم المثالية على كفاحها خلال الـ 14 عامًا في تربية ابنائها ورعايتهم ماديًا ومعنويًا، حتى وصلت بهم إلى أعلى الدرجات العلمية، كنموذج يؤكد قدرة المرأة المصرية وتحديها لظروف الحياة، وإصرارها علي تحقيق الحلم.