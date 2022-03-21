فوائد البرقوق للحامل.. 5 أشياء مذهلة تحدث للجسم عند تناوله

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعد فترة الحمل من أكثر الأوقات حساسية للأمهات، إذ يتوجب عليهن اتباع نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا، ويتساءل الكثير منهن عن الأطعمة التي يمكن تناولها وتضمينها في النظام الغذائي طوال فترة الحمل وأيضا عن فوائدها وأضرارها، ويعد البرقوق من الفاكهة المفيدة جدا لصحة الجسم ويحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمكن للمرأة الحامل أن تأكل 150-200 جرام من البرقوق الطازج في اليوم.

ويقدم «هن» في التقرير التالي، فوائد البرقوق للحامل، وفق ما ذكره موقع«parentingfirstcry».

فوائد البرقوق للحامل

فوائد البرقوق للحامل كثيرة ومتنوعة، فهو فاكهة لذيذة وحلوة المذاق تتواجد خلال أشهر الصيف، وغني بالمغذيات الضرورية لكلا من الأم والجنين، ويوجد به أيضا الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد الجسم وتحميه من بعض المشكلات الصحية مثل:

يساعد في محاربة فقر الدم

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، هو مشكلة شائعة أثناء فترة الحمل، وإذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب فقد يؤدي ذلك إلى الولادة المبكرة، ولتجنب هذه الحالة يوصي الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بالحديد أثناء الحمل، حيث أن تناول البرقوق يمد الجسم بالحديد الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء.

يمد الجسم بالطاقة

من أهم فوائد البرقوق للحامل فيتامين (ج) الموجود فيه، إذ يساعد على امتصاص الحديد، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم، ويحتوي على مضادات الأكسدة القوية، وفيتامين C الضروري أيضًا لصنع L-carnitine اللازم لتفكيك الأحماض الدهنية وإنتاج الطاقة.

يعالج مشكلة الإمساك

محتوى الألياف الموجود في البرقوق يجعله مفيدة جدًا للجهاز الهضمي، فهو يعمل كملين مما يقلل من الإمساك.

يمنع الولادة المبكرة

يؤدي التركيز المرتفع للمغنيسيوم في البرقوق إلى استرخاء عضلات عنق الرحم ما يقلل من مخاطر الانقباضات المبكرة.

يساعد في نمو العظام

البرقوق غني بفيتامين (أ) الذي يساعد في تحسين نمو العظام، بالإضافة إلى وجود البوتاسيوم وفيتامين K والكالسيوم والفوسفور.

يساعد في التخلص من الإجهاد والتعب

الإجهاد والتعب المستمر من الشكاوى الشائعة أثناء فترة الحمل، ووجود نسبه عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تعمل في دعم عمليات الجسم الكثيرة وزيادة مستويات الطاقة.

الآثار الجانبية للبرقوق

بالرغم من أن البرقوق مغذي للغاية، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية إذا تم تناوله بكميات كبيرة وهناك حالات لابد من تجنب تناوله فيها مثل:

سعرات حرارية عالية

يحتوي على سعرات حرارية عالية، وبالرغم من أن السعرات الحرارية مهمة جدًا لعملية التمثيل الغذائي وبالأخص أثناء فترة الحمل، ولكن يجب أن تزداد بمقدار محدد ومعين.

وجود مشكلات في الكلى

يستطيع الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلة في الكلى أن يتناولوا البرقوق دون خوف أو قلق، ولكن إذا كان هناك احتمالات لظهور مشكلات مثل حصوات الكلى، لابد من تناوله بشكل حذر، ذلك لأنه يحتوي على «أكسالات» والتي يمكن أن تتحد مع الكالسيوم في الكلى وتشكل حصوات.

كيفية اختيار وتخزين البرقوق المجفف

عند الذهاب لشراء البرقوق الأحمر، من الأفضل اختيار الحبات ذات الألوان الزاهية والطازجة ومتوسطة الحجم، والابتعاد عن البرقوق المجعد أو غير الناضج.