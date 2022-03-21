الامارات | 4 نصائح لتنظيف المجوهرات

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لتنظيف المجوهرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالبا ما تكون المجوهرات استثمارا مكلفا وستحتاج إلى الاعتناء بها ولكن ليس بالضرورة الاستفادة من خدمات التنظيف المتخصصة للمجوهرات حيث تستطيع تنظيفها بنفسك في المنزل.

وفقا لما نشره موقع "اكسبرس" يوصي مدير التجارة الإلكترونية في Ramsdens Jewellery جاك جاهان بتنظيف المجوهرات في المنزل بخطوات بسيطة .

مياه الصودا الغازية لتنظيف الذهب

بالنسبة للقطع المتسخة للغاية، يوصي السيد جاهان بوضعها في مياه الصودا الغازية بدلا من ذلك.

وقال: "إذا كان الذهب الخاص بك متسخا بشدة ، فاستبدل الماء الدافئ بمياه الصودا الغازية حيث سيساعد العمل المتذبذب على إزاحة الأوساخ من أجل تنظيف أعمق".

وأوضح السيد جاهان: "لتنظيف التشويه والأوساخ والأوساخ من المجوهرات الذهبية، ستحتاج إلى نقع قطعك الثمينة في الماء الدافئ مع القليل من صابون الأطباق المعتدل."

قماش المايكروفايبر لتنظيف اللؤلؤ

"يجب عليك أيضا تجنب استخدام أي نوع من الصابون، لأنه حتى أخف أنواع الصابون يمكن أن يغير لون اللؤلؤ أو يفسد بريقه."

بدلا من ذلك، قم بتلميعها بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة من الألياف الدقيقة أو المايكروفايبر ثم امسحها بالماء

الدافئ لإزالة أي تراكم للأوساخ، قبل تجفيفها بشكل مسطح.

كلما ارتديت اللؤلؤ الخاص بك، كلما كان من الأسهل "الحفاظ على لمعانها ".

أعواد القطن الصديقة للبيئة لتنظيف الماس

الماس عبارة عن أحجار شديدة التحمل، لكن لا يزال بإمكانها جمع الأوساخ و لئلك يجب الحفاظ على تنظيفها .

"لتنظيف قطع الماس الخاصة بك ، ابدأ بنقعها في الماء الدافئ وقليل من صابون الأطباق لإزالة أسوأ الشحوم والأوساخ."

"بعد ذلك ، أمسك عود قطني صديق للبيئة مغموس في الماء والصابون ، واستخدمه لتنظيف أي بقع يصعب الوصول إليها حول المكان."

"بالنسبة للمجوهرات المزخرفة مع الكثير من الزخارف , يمكن أن تكون فرشاة تقويم الأسنان الناعمة مفيدة حقا."

عند تنظيف المجوهرات الماسية، من المهم تجنب استخدام المنتجات الكاشطة أو المسببة للتآكل — مثل المبيض أو الكلور أو معجون الأسنان — لأن كل ذلك يمكن أن يقلل من بريق الماس.

فرشاة الأسنان للسلاسل العصرية

السلاسل الثقيلة عصرية للغاية في الوقت الحالي ولكن قد يكون من الصعب الحفاظ على نظافتها.

وفقا للسيد جاهان ، فرشاة الأسنان هي أفضل صديق لك عندما يتعلق الأمر بالتنظيف .

وقال: "نوصي باستخدام فرشاة أسنان للأطفال أكثر نعومة وغير مستخدمة، والتي ستكون لطيفة على مجوهراتك.

"ضع القلادة بشكل مسطح وامسحها بقطعة قماش نظيفة وجافة لإزالة أي غبار.

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