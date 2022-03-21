عروض على كريستال عصفور بأقل من 100 جنيه في عيد الأم (ننشر أكواد الخصم)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

يحتار البعض في اختيار هدية مميزة لعيد الأم، واختيار سلسلة أو سوار أو حلق من كريستال عصفور تُعد هدية مميزة، نستعرض تشكيلة لاكسسوارت كريستال عصفور على أمازون بأسعار مميزة وخصومات.

1- عقد فضة عيار 925، بتصميم شعلة مرصع بأحجار زركونيا مكعبة من عصفور، فضي.

السعر: 109 جنيها بدلاً من 202

احصل عليه الآن (من هنا)

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون.

خصم إضافي 20% عند الدفع عبر الإنترنت باستخدام فودافون كاش. استخدم الكود VFMD.

2- حلق صغير منحني من الفضة عيار 925 من عصفور بتصميم بفصوص من الزركونيا المكعبة - فضي

السعر: 99 جنيها.

احصل عليه الآن (من هنا)

3- سلسلة فضة عيار 925 باشكال هندسية من عصفور - رزو جولد

السعر: 129 جنيها.

احصل عليه الآن (من هنا)

فرصة للشراء: أقوى خصومات على أمازون تصل لـ50%.. الملابس بـ50 جنيها والياميش يبدأ من 21

4- سوار من الفضة عيار 925 بفصوص زركونيا مكعبة من عصفور كريستال - فضي

السعر: 129 جنيها.

احصل عليه الآن (من هنا)

5- عقد فضي عيار 925 مع دلاية بفص علي شكل زهرة القرنفل من كريستال عصفور - فضي

السعر: 219 جنيها.

احصل عليه الآن (من هنا)