فوائد البلح للحامل.. يغذي الأم ويمنع تشوهات الجنين وفقر الدم

القاهرة - سمر حسين - ماما

تسعة أشهر من المعاناة وحياة أخرى تولد داخل الرحم، يحتاج فيها كل من الأم والجنين إلى التغذية السليمة والوجبات الصحية، لأن الجنين يستمد غذاءه من الأم وبالتالي إذا لم تحسن الأم اختيار النمط الصحي لحياتها في فترة الحمل من رياضة وغذاء بالتأكيد سوف تضر بصحتها وتعرض حياة جنينها للخطر، ومن المهم أن تدخل في نظامها البلح نظرا لاحتوائه على الكثير من الفوائد للحامل.

وفي السطور التالية يستعرض «هن» فوائد البلح للحامل:

بعض فوائد البلح للحامل

من أهم فوائد البلح للحامل أنه غني بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى احتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من تلف الخلايا أثناء فترة الحمل، لذلك من المهم تناول البلح لتغذية الجنين ومد الجسم بالفيتامينات من خلال ضمه في الوجبات الرئيسية مثل تناول ثمرتين منه قبل الإفطار ويمكن تناول البلح بجميع أشكاله منها الأحمر والأصفر والأسود، وأيضا التمور، وفقا لموقع Webmd.

غني بالألياف الغذائية

البلح من الفواكه التي تضم في داخلها الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد في حركة الأمعاء، مما يساعد في تخفيف الإمساك المصاحب للحمل بسبب الهرمونات التي تسبب بطئا في عمل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى مكملات الحديد التي يصفها الطبيب للحامل أثناء فترة الحمل يمكن أن تسبب الإمساك أيضا، لذلك من المهم تناول ثمار البلح طوال هذه الفترة حتى الولادة، أما عن نسبة الألياف في البلح، فإن الأربع ثمرات منه تحتوي على نحو 6.7 جرام من الألياف الغذائية.

البلح يحتوي على البوتاسيوم

البلح من الثمار الغنية بعنصر البوتاسيوم الذي يحتاج إليه الجسم للحفاظ على توازن السوائل الموجودة فيه ودعم عمل الخلايا بانتظام، بالإضافة إلى أن الكثير من النساء يعانين من نقص عنصر البوتاسيوم في شهور الحمل الأولى وذلك بسبب القيء المتكرر، لذلك يجب تناول البلح طوال هذه الفترة لتعويض نسبة البوتاسيوم التي يفقدها الجسم.

غني بحمض الفوليك

من ضمن فوائد البلح للحامل أنه غني بحمض الفوليك أو «فيتامين ب»، وهو عنصر غذائي مهم أثناء الحمل لأنه يمنع تعرض الجنين للعيوب الخلقية، ولهذا يوصي الأطباء بأن تأخذ المرأة الحامل حمض الفوليك على هيئة مكملات للوصول إلى الكمية اليومية المطلوبة ويمكن تعوضيها أيضا من خلال تناول ثمار البلح أو التمور.

يقلل الإصابة بفقر الدم

من فوائد البلح للحامل أنه يقلل إصابتها بفقر الدم بسبب تعرضها المؤكد لنقص عنصر الحديد الذي يستمده الجنين من جسدها، ولأن البلح غني بعنصر الحديد يمكن تعويض الجسم عن النسبة المفقودة منه بتناول أربعة ثمرات يوميا أو أربعة تمرات منزوعة النوى، بالإضافة إلى أن نقص الحديد أيضا يؤدي إلى ولادة طفل منخفض الوزن والإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.