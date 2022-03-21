الامارات | شكوك مفزعة تحيط بشخصية "مارك زوكربيرغ": هل هو بشر حقيقي أم "روبوت" استطاع خداعنا ؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك مفزعة تحيط بشخصية "مارك زوكربيرغ": هل هو بشر حقيقي أم "روبوت" استطاع خداعنا ؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادة ما يكشف محرك البحث غوغل عن أكثر المواضيع أو الأسئلة التي يطرحها الأشخاص لمعرفة الأجوبة والمعلومات، وإذا أردت أكثر ما يثير فضول الناس حول شخصية معينة كل ما عليك هو وضع كلمة "is" مع وضع اسم الشخص، لتتعرف على ما يريد الجمهور الواسع معرفته.

هل مارك زوكربيرغ "روبوت"؟

يعتبر مارك زوكربيرغ مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" من أكثر الشخصيات إثارة للجدل بسبب أفكاره وطريقة حديثه وأسلوبه بشكل عام.

وفي حال وضعت على غوغل Is Mark Zuckerberg ستجد أن أكثر الأسئلة بحثًا عنه هو Is Mark Zuckerberg a robot، "هل مارك إنسان آلي"؟

ما سبب اعتقاد الناس بأن مارك زوكربيرغ إنسان آلي؟

الكثير من الأسباب دفعت الناس لهذا الاعتقاد الغريب من نوعه، فالكثير من الأفلام والأعمال العالمية تناولت في وقت سابق فكرة زرع روبوتات بين البشر من أجل تعزيز فكرة الذكاء الاصطناعي وإنهاء حياة العديد من البشر والإبقاء على الأثرياء المتحكمين بالعالم.

ومن بين الأسباب التي عززت هذه الفكرة لدى الناس هي طريقة تحدث مارك ولغة الجسد التي يعتمدها، وحركاته وخاصة طريقة حديثه، التي لا يمكن تفسيرها هل هي بسبب عبقريته ام انه بالفعل انسان آلي.

متى بدأ الناس باعتقاد أن مارك ليس بشريًا؟

القصة ليست حديثة، حيث إن هذا التصور بدأ تحديدًا في عام 2016، بعد الفيديو الذي نشره مؤسس فيسبوك، واستعرض فيه الذكاء الاصطناعي الخاص به "جارفيس - Jarvis" والمهام التي يستطيع القيام بها.

طريقة حديث مارك في الفيديو ولغة جسده التي بدت كأنه ليس بشري، جعلت الناس يعتقدون أن مارك إنسان آلي، تدرب على طريقة كلامه وأنه ليس إنسان طبيعي.

عاد الجدل حول مارك في عام 2018، خلال محاكمته في قضية "كامبريدج أناليتيكا - Cambridge Analytica" الشهيرة.

تلعثم مارك في هذه المحاكمة بشكل كبير، كما أن ردة فعله ولغة جسده بدت "روبوتية" للغاية على حد تعبير الجمهور، مما أعاد السؤال حول حقيقة مارك وكونه ليس بشريًا.

مارك زوكربيرغ يكشف سبب طريقة حديثه الغريبة

من جانبه وفي عام 2019 قرر مؤسس فيسبوك كشف سبب طريقته في الحديث، حيث قال إنه لا يملك قدرات التواصل، وأكد أنه يعاني من مشاكل في التعبير عن نفسه تجعله يبدو مثل إنسان آلي. وأضاف أن الطريقة التي يراها به الناس لا تعنيه، معلقًا أن المشكلة تكمن بأنه محاط بالإعلام منذ كان يبلغ من العمر 19 عامًا، ولذلك فإن الناس تراه بطرق مختلفة.

وحتى يومنا الحالي ما زالت حقيقة مارك تحير الجمهور حول هل هو إنسان آلي، وبهذا الخصوص وقبل أيام قرر الإعلامي ليكس فريدمان خلال مقابلته مع مارك أن يضع مؤسس الفيسبوك في اختبار يكشف حقيقته البشرية.

وطلب ليكس من مارك أن يجري اختبار CAPTCHA؛ وهو الاختبار الذي عادة تطلبه المواقع من المستخدم للتأكد انه إنسان وليس روبوت.

وأعطى ليكس لمؤسس الفيسبوك ورقة طلب منه أن يتعرف على كل المربعات التي تظهر إشارات المرور، وتمكن مارك بالفعل تجاوز الاختبار ليثبت للناس أنه إنسان طبيعي وليس روبوت.

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