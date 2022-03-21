الامارات | إعلان لـ "الأرز" في الأردن يثير غضب النساء.. ويعتبرنه إهانة للمتزوجات !

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان لـ "الأرز" في الأردن يثير غضب النساء.. ويعتبرنه إهانة للمتزوجات ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار إعلان إحدى شركات الأرز على حافلات نقل عام في الأردن، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تضمنه وعداً بعدم "الطلاق" لمن تستخدمه في الطهي. كما أثار الإعلان غضب النساء والمنظمات النسوية في المملكة واعتبرنه إهانة للمرأة.

واعتبر كثيرون أن الاعلان يحمل إهانة للزوجات والأمهات الأردنيات ولروابط الزواج وقداسة العائلة، مطالبين بسحب الإعلان والاعتذار عنه.

وقالوا إن عبارة "بنوعدك ما تطلقي" هي استخفاف بالرجال والنساء على حد سواء ويجب محاسبة الشركة المعلنة ومصمم وصاحب فكرة الإعلان.

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