فوائد الكمثرى للحامل.. فيتامينات ومعادن بسعرات حرارية منخفضة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر فترة الحمل وقتا حساسا للأمهات حيث يكون اتباع نظام غذائي متوازن أمرًا ضروريًا، وتتساءل العديد من النساء الحوامل عن الأطعمة التي يمكنهن تناولها خلال هذه المرحلة الحساسة، وتعد الكمثرى من الأطعمة المفيدة جدا للصحة الجسم والغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة وقيمة الغذائية عالية وهو ما يعد أمر ضروري للحوامل، ويمكن للمرأة الحامل أن تأكل من 1 إلى 2 كمثرى متوسطة الحجم كل يوم، وفق موقع parenting.firstcry.

فوائد الكمثرى للحامل

توجد العديد من فوائد الكمثرى للحامل، فهي فاكهة حلوة المذاق تتواجد أثناء أشهر الصيف، وغنية بالمغذيات الضرورية لنمو حمل صحي، وأيضا بها الكثير من العناصر الغذائية مثل:

بالرغم من أن الكمثرى منخفضة السعرات الحرارية، إلا أنها تعد مصدرًا للكربوهيدرات الصحية وهو ما تحتاجه النساء الحوامل لتوفير العناصر الغذائية لهن وللجنين، وغنية أيضا بالطاقة الضرورية لجميع عمليات الجسم، ونمو الجنين، وتطور الحمل، وإنتاج الحليب.

فيتامين سي

من أهم فوائد الكمثرى للحامل أنها تحتوي على فيتامين سي الذي يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة للجسم، ذلك لأنه يتحكم في العديد من الوظائف في مثل:

- يحارب الجذور الحرة في الخلايا.

- يقوي اللثة والأسنان عند الأمهات الحوامل.

- يساعد على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام وخاصة الحديد الذي يساعد في نمو الجنين، وتكوين الدم والدورة الدموية.

البوتاسيوم

تحتوي الكمثرى على البوتاسيوم بكميات صغيرة، لكنها تزال مسؤولة عن العديد من وظائف الجسم مثل:

- يساعد في الحفاظ على مستوي ضغط الدم وكذلك صحة القلب لدى الأمهات الحوامل وأطفالهن.

- يقلل من احتمالية حدوث تقلصات في الساق والبطن.

- يعمل على استقرار الجهاز العصبي.

فيتامين (أ)

- الكمثرى غنية بفيتامين (أ)، الضروري أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل حتى الولادة، والذي يساعد في بناء جهاز المناعة مع العناصر الغذائية الأخرى ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض المعدية.

- مشتق من بيتا كاروتين، مما يساعد على منع الأمراض التي تسببها البكتيريا.

- يحسن الصحة البصرية ويعزز نمو العين لدى الجنين.

- ويؤثر أيضا على نمو الجنين وتطوره مثل نمو الكلى والعظام.

النحاس والمغنيسيوم

- يعتبر النحاس والماغنيسيوم من العناصر الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا في الحمل إذ يساعد النحاس في إنتاج خلايا الدم الحمراء جنبًا إلى جنب مع الحديد وفيتامين (ب).

- ومفيد أيضا في نمو وعمل العديد من الأعضاء بالإضافة إلى أنه يساعد في الحفاظ على صحة الأعصاب والأوعية الدموية.

- ضروري في الحفاظ على الهيكل العظمي، وبالتالي تقوية الجسم.

- أما بالنسبة للماغنيسيوم فهو ضروري لإرخاء عضلات الجسم أثناء الحمل، وبالتالي تقليل التعب والإجهاد البدني.

- كما أنه يساعد على تعزيز جودة النوم.

الألياف

تعاني النساء الحوامل من العديد من مشاكل الجهاز الهضمي بسبب الضغط الناتج عن نمو الجنين، ويساعد مخزون الألياف الموجود في الكمثرى في تخفيف الإمساك والانتفاخ.

فيتامين (ب 6)

تعد فيتامينات (ب) من العناصر الغذائية الأساسية للحوامل، ويمكن أن يسبب نقص هذه الفيتامينات تشوهات في الجنين، ويعتبر فيتامين (ب 6) بالأخص هو أحد الفيتامينات الأساسية التي تفيد كل من الأم والطفل عم طريق ما يلي:

- يساعد في نمو أنسجة أعصاب الجنين.

- يحافظ على صحة الجسم بتنظيم الاستجابات المناعية ضد الالتهابات.

- يقلل من أعراض الحمل مثل الغثيان والقيء الشائع خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

حمض الفوليك

- يعد حمض الفوليك أيضا عنصر غذائي أساسي ضروري لنمو الجنين.

- يدعم إنتاج وتطور الدم والدورة الدموية.

- يساعد في تطوير الأنبوب العصبي، اللازم لعمل الجهاز العصبي للطفل.