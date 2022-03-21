ديكورات «المتزوجون والوتد وذئاب الجبل» في بيتك: «إيمان» حولت الدراما لمجسمات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل غرفتها الواسعة، جلست «إيمان» على المكتب، وأمامها فرشاتها وألوان الزيت وكرتون، يجاورها عدة ألبومات من الصور لمسلسلات ومسرحيات عشقتها في طفولتها، تمسك «كاتر» وفي يدها كرتون تحفر الكثير من الخطوط بدقة شديدة، لتوثيق أهم المشاهد في الدراما المصرية، مستغلة ولعها وحبها للفن المصري خاصة خلال فترة الثمانينات، إذ كانت الدراما والمسرحيات في أهم مراحلها.

نشأت في بيت صعيدي أصيل، محافظة على التقاليد والعادات الصعيدية، وخلال تجولها مع صديقاتها بشوارع وحارات بلدها الأقصر، كانت تنجذب دائما للبيوت القديمة الصغيرة وتدقق في تفاصيلها الفنية، حتى أرادت أن تعبر عن حبها لهذه البيوت من خلال تصميم مجسمات لأهم ديكورات في الدراما والمسرح لتنقل ما تراه بصورة مصغرة.

إيمان سعد، صاحبة الـ26 عاما رسامة ومصممة ومهندسة ديكور، اكتشفت موهبتها منذ الصغر، فخطرت في ذهنها فكرة استغلال موهبتها في توثيق أهم الأعمال التليفزيونية لتكون ملاذ لكل محبي هذه الأعمال خاصة أن زيارة أماكن تصوير أصبحت مندثرة بشكل كبير في الفترة الأخير نتيجة التغير المستمر للديكور وتطوره.

أعمال درامية ومسرحية

«بحب أشوف مسرحيات ومسلسلات من الناحية الجمالية، وبهتم دايمًا بالتفاصيل صعب حد يلاحظها»، هكذا بدأت «إيمان» حديثها لـ«الوطن»، معبرة عن تعلقها الشديد بأماكن التصوير خارج الأستوديو، فالمشروع يهدف إلى أرشفة الأعمال العظيمة سواء كانت مسرحيات قديمة أو جديدة إلى حد ما، «دايما كنت بحب أروح الأماكن اللي النجوم بيصوروا فيها وبتخيل نفسي كأني معهم».

منذ أكثر من سنة، بدأت الشابة العشرينية بشكل حر في نحت المجسمات مستخدمة أدواتها، لتصنع مجموعة تراثية عن مواقع أشهر الأعمال من ضمنها، «مسرحية المتزوجون، مسلسل الوتد، ذئاب الجبل» أعادت الفنانة المصرية إحيائها مع إضافة بعد التفاصيل من وجهة نظرها «فيه أعمال بيكون المناسب ليها أني أعيد صياغتها باستخدام ألوان معينة مختلفة عن المشهد علشان تبين كل التفاصيل أكتر».

أدوات ومعدات تستخدمها «إيمان»

وعن الخامات التي تستخدمها «إيمان» في تصميم المجسمات الدرامية، قالت:«بستخدم الصلصال العادي بألوانه البسيطة، وده للأسف مش بيقعد أكتر من ساعة ويتكسر من أقل حاجة، عشان كده بصوره على طول وأصمم منه أشكال تانية، بسبب للأسف مش متوفر بأسعار مناسبة ليا، لكن بحاول أدور عليه عشان أحتفظ بالتصاميم».

وتطمح الشابة العشرينية في افتتاح معرض خاص بها في مصر، لتتمكن من عرض جميع أعمالها، كما تأمل في أن تفتتح مصنعا يصمم ويعيد تدوير المواد المستهلكة، لتصنع منها مجسمات فنية، بأدوات وتقنيات حديثة، وتبيعها بسعر مناسب للجميع.