الامارات | نجم "أصحاب ولا أعز": مستعد لأداء نفس اللعبة في الحقيقة !

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم "أصحاب ولا أعز": مستعد لأداء نفس اللعبة في الحقيقة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الممثل والكاتب المسرحي اللبناني، ونجم فيلم "أصحاب ولا أعز"، جورج خبّاز، أنه فخور في مشاركته في هذا العمل، كاشفاً أنه مستعد للعب نفس اللعبة، "لأنه غير متزوج".

وكانت منصة "نتفلكس" قد عرضت مطلع هذا العام فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي أثار ضجة كبيرة بينما طالت انتقادات لاذعة أبطاله من ممثلين، ومن بينهم جورج خباز الذي جسّد دور طبيب تجميل يدعى "وليد".

وقال خبّاز إنه كان يتوقع "نجاح فيلم أصحاب ولا أعز، لأنه يتحدث عن تابوهات (محظورات) وعن مشاكل موجودة في مجتمعاتنا لكن لا نتجرأ على التطرق إليها أو التحدث عنها".

وأضاف أنه كان يتوقع أن يخلق الفيلم "هذه الجدلية"، كما رأى أنه "من الطبيعي أن تكون هناك آراء مؤيدة وأخرى معارضة له".

ورأى أن "بعض الآراء والانتقادات كان مبالغاً فيها، لأنها جاءت بشكل مبتذل وطالت جوانب شخصية عند بعض الممثلين.. لكن البعض الآخر انتقد بشكل إيجابي"، مشيراً إلى أنه "فخور جداً وليس نادماً أبداً" على مشاركته في فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأكد جورج خباز أنه، لو طُلب منه في الحياة العادية وحين يكون مع أصدقائه أن يضع هاتف الجوال على الطاولة ليطلع الجميع على اتصالاته ورسائله، كان سيوافق ولن يتردد لأنه "غير متزوج". وتابع: "ربما لو كان على علاقة حب أو كنت متزوجاً، كنت سأرفض ذلك".

وقال أيضاً إنه لو كان متزوجاً في الحياة ولديه ابنة شابة كما في الفيلم، فهو كان سيتعامل معها بالطريقة نفسها التي تعامل فيها "وليد" مع ابنته في الفيلم، وسيقول لها حرفياً: "أنا ربيتك على المبادئ والقيم، وكذلك أمك. وأقول لك: لا تخرجي، لأنك قد تخطئين وتتحملين هذا الخطأ كل حياتك. لكنك أصبحت في سنّ الـ18 عاماً، وأنت سيدة قرارك".

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