الامارات | 6 قتلى عند صدم سيارة حشداً خلال كرنفال في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى عند صدم سيارة حشداً خلال كرنفال في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدمت سيارة حشداً كان يشارك في مهرجان صباح أمس في بلدة ستريبي-براكونييه في جنوب بلجيكا، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 26 آخرين بجروح خطيرة، وفق ما أعلنت السلطات التي تستبعد حتى الآن احتمال كون العمل إرهابياً.

وقالت السلطات إن الحادث وقع عند قرابة الساعة الخامسة في ستريبي-براكونييه، وهي جزء من مدينة لا لوفيير الصناعية. وأعلن جاك غوبير رئيس بلدية المدينة أن «سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشداً تجمهر لحضور الكرنفال». ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس البلدية، كان حشد يضم نحو 100 شخص خرج من قاعة رياضية للتوجه إلى وسط البلدة عندما صدمته سيارة.

وقال نائب المدعي العام، مونس داميان فيرهاين: «تفيد معلوماتنا بأن سيارة صدمت جمعاً ما أدى إلى سقوط ستة قتلى و26 جريحاً».

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