توقعات الأبراج وحظك اليوم 21-3: توتر لهذا البرج.. والسرطان افعل هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل:

عاطفيا: يسيطر عليك اليوم التوتر والتشتت في حياتك العاطفية.

مهنيا: تشعر بنجاح قوي كنت تنتظره منذ فترة طويلة.

مالياً: تتعثر بعض الوقت لذا عليك إيجاد دخل جديد ليتحسن الوضع المالي لديك.

برج الثور:

عاطفيا: تعيد ترتيب حياتك العاطفية وتحاول حل الخلافات والمشاكل مع شريكك.

مهنيا: تحاول بذل الكثير من الجهد لاثبات نجاحك في عملك.

مالياً: تشعر بالضغوطات والأزمات وبعض المشاكل، لذا من الضروري الانتباه جيدا لقرارتك المالية.

برج الجوزاء:

عاطفيا: تشعر بتحسن كبير مع شريكك اليوم.

مهنيا: لديك الكثير من الالتزامات في عملك.

مالياً: تزداد الفرص لديك لكسب الكثير من الأموال.

برج السرطان:

عاطفيا: صارح شريكك بمشاعرك وتحدث معه عما يشغل بالك في علاقتكما.

مهنيا: تقضي وقت طويل في عملك وتحاول أن تكون الأفضل.

مالياً: هذه الفترة مناسبة للتفكير في حياتك الخاصة وأمورك المادية.

برج الأسد:

عاطفيا: تصلك رسالة طال انتظارها من شريكك.

مهنيا: حاول اظهار قدراتك في عملك.

مالياً: لا داع للقلق ستتحسن الأحوال قريباً وستشعر بالسعادة والراحة.

برج العذراء:

عاطفيا: بإمكانك قضاء وقت ممتع مع شريكك، ولا تتحدث عن ذلك أمام الآخرين لتجنب الحسد.

مهنيا: حاول اثبات نجاحك في عملك أمام رؤوسائك في العمل.

مالياً: ترغب في تغير ديكورات غرفة نومك، ولكن قد لايكون المال متاحاً لتحقيق ذلك.

برج الميزان:

عاطفيا: أمورك العاطفية تتحسن مع شريكك ولكن هذا التحسن لا يرضيك.

مهنيا: تتكلف بعمل جديد ولكنه سيجعلك تبذل جهد كبير لاثبات ذاتك.

مالياً: حاول التفكير بهدوء لحل الأزمة المالية التي تمر بها.

برج العقرب:

عاطفيا: تاخذ قرار لعلاقتك مع شريكك والنتيجة تكون في صالحك.

مهنيا: عقبات كثيرة وقلة الأموال تلاحقك اليوم.

مالياً: تستطيع إتمام العديد من المشاريع والصفقات المربحة.

برج القوس:

عاطفيا: تستمتع بوقت رائع مع شريكك ولكن احذر من ردود افعالك فهي تؤثر على علاقتكما.

مهنيا: لتحقيق النجاح المهني لابد من العمل بجهد كبير.

مالياً: احذر إنفاق المزيد من الأموال في التسوق.

برج الجدي:

عاطفيا: الأمور ليست في صالحك بسبب عدم اعطاء شريكك وقتك واهتمامك.

مهنيا: تستطيع إنجاز الكثير من المهام والتخطيط جيدا، لكن يجب تجنب المغامرة في القرارات المهنية.

مالياً: يتحسن اليوم الوضع المالي لديك.

برج الدلو:

عاطفيا: توتر في علاقتك بشريكك نتيجة اهمالك له.

مهنيا: الأمور ليست علي مايرام وتشعر بأنك لاتحظى بتقدير من حولك.

مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج الحوت:

عاطفيا: تبدء في التعامل مع شريكك بشكل أفضل.

مهنيا: تحسن شديد علي الصعيد المهني وترقية في انتظارك.

مالياً: تجلب طاقتك الكبيرة النجاح والتقدم في عملك، ما يزيد من دخلك.