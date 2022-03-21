توقعات الأبراج وحظك اليوم 21-3: توتر لهذا البرج.. والسرطان افعل هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
برج الحمل:
عاطفيا: يسيطر عليك اليوم التوتر والتشتت في حياتك العاطفية.
مهنيا: تشعر بنجاح قوي كنت تنتظره منذ فترة طويلة.
مالياً: تتعثر بعض الوقت لذا عليك إيجاد دخل جديد ليتحسن الوضع المالي لديك.
برج الثور:
عاطفيا: تعيد ترتيب حياتك العاطفية وتحاول حل الخلافات والمشاكل مع شريكك.
مهنيا: تحاول بذل الكثير من الجهد لاثبات نجاحك في عملك.
مالياً: تشعر بالضغوطات والأزمات وبعض المشاكل، لذا من الضروري الانتباه جيدا لقرارتك المالية.
برج الجوزاء:
عاطفيا: تشعر بتحسن كبير مع شريكك اليوم.
مهنيا: لديك الكثير من الالتزامات في عملك.
مالياً: تزداد الفرص لديك لكسب الكثير من الأموال.
برج السرطان:
عاطفيا: صارح شريكك بمشاعرك وتحدث معه عما يشغل بالك في علاقتكما.
مهنيا: تقضي وقت طويل في عملك وتحاول أن تكون الأفضل.
مالياً: هذه الفترة مناسبة للتفكير في حياتك الخاصة وأمورك المادية.
برج الأسد:
عاطفيا: تصلك رسالة طال انتظارها من شريكك.
مهنيا: حاول اظهار قدراتك في عملك.
مالياً: لا داع للقلق ستتحسن الأحوال قريباً وستشعر بالسعادة والراحة.
برج العذراء:
عاطفيا: بإمكانك قضاء وقت ممتع مع شريكك، ولا تتحدث عن ذلك أمام الآخرين لتجنب الحسد.
مهنيا: حاول اثبات نجاحك في عملك أمام رؤوسائك في العمل.
مالياً: ترغب في تغير ديكورات غرفة نومك، ولكن قد لايكون المال متاحاً لتحقيق ذلك.
برج الميزان:
عاطفيا: أمورك العاطفية تتحسن مع شريكك ولكن هذا التحسن لا يرضيك.
مهنيا: تتكلف بعمل جديد ولكنه سيجعلك تبذل جهد كبير لاثبات ذاتك.
مالياً: حاول التفكير بهدوء لحل الأزمة المالية التي تمر بها.
برج العقرب:
عاطفيا: تاخذ قرار لعلاقتك مع شريكك والنتيجة تكون في صالحك.
مهنيا: عقبات كثيرة وقلة الأموال تلاحقك اليوم.
مالياً: تستطيع إتمام العديد من المشاريع والصفقات المربحة.
برج القوس:
عاطفيا: تستمتع بوقت رائع مع شريكك ولكن احذر من ردود افعالك فهي تؤثر على علاقتكما.
مهنيا: لتحقيق النجاح المهني لابد من العمل بجهد كبير.
مالياً: احذر إنفاق المزيد من الأموال في التسوق.
برج الجدي:
عاطفيا: الأمور ليست في صالحك بسبب عدم اعطاء شريكك وقتك واهتمامك.
مهنيا: تستطيع إنجاز الكثير من المهام والتخطيط جيدا، لكن يجب تجنب المغامرة في القرارات المهنية.
مالياً: يتحسن اليوم الوضع المالي لديك.
برج الدلو:
عاطفيا: توتر في علاقتك بشريكك نتيجة اهمالك له.
مهنيا: الأمور ليست علي مايرام وتشعر بأنك لاتحظى بتقدير من حولك.
مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.
برج الحوت:
عاطفيا: تبدء في التعامل مع شريكك بشكل أفضل.
مهنيا: تحسن شديد علي الصعيد المهني وترقية في انتظارك.
مالياً: تجلب طاقتك الكبيرة النجاح والتقدم في عملك، ما يزيد من دخلك.