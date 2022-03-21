من دبلوم التجارة إلى الدكتوراة.. رحلتا كفاح في حياة الأم المثالية بالإسكندرية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

لم تنجح في مهمة تربية أبنائها فقط، بل استطاعت أن تحقق طموحها باستكمال دراستها لتصل إلى أعلى درجة علمية جامعية، لتسطر رحلتي كفاح في حياتها كُللت بحصولها على لقب الأم المثالية بالإسكندرية.

السيدة آمال محمد أحمد فرغلي، 58 عاما، أرملة رحل زوجها عام 1998، تاركا لها طفلين الأولى في عمر عامين والثاني يبلغ 9 شهور؛ لتتولى مسؤولية رعايتهما.

تقول السيدة آمال: "بعد وفاة زوجي عانيت من مشاكل عديدة مع أسرته وكافحت من أجل الحفاظ على ميراث أبنائي ولم يكن معي مال كافي ما اضطرني لدراسة مواد القانون للدفاع عن حقي بنفسي أمام القضاء".

أضافت في حديثها لمصراوي: "عملت بأكثر من مهنة وكنت أجمع بين عملين لمواجهة أعباء الحياة، وفي نفس الوقت الحفاظ على رعاية أبنائي وكنت اهتم بتربية وتعليم صغاري وألحقتهم بأندية رياضية لتعلم رياضة السباحة والكاراتيه، حتى أنهى الأبناء تعليمهم وتخرجوا في كليتي الآداب والاقتصاد والعلوم السياسية وبدأووا رحلة الدراسات العليا".

وعن طموحها العلمي أوضحت الأم أنها كافحت لإكمال تعليمها، إذ كانت حاصلة على دبلوم التجارة، واستكملت تعليمها بالالتحاق بكلية التربية بنظام التعليم المفتوح، وبعد تخرجها حصلت على درجة الماجستير وأتمت رسالة الدكتوراة بجامعة الإسكندرية، كما نجحت في الحصول على وظيفة بجامعة الإسكندرية وتدرجت بها حتى أصبحت أخصائية لشئون التعليم بكلية التربية.

وأنهت حديثها قائلة: أن أكبر تكريم لها هو رؤيتها نجاح أبنائها ووصولهم إلى أعلى الدرجات مؤكدة أنها دائما ستواصل تقديم يد العون للأبناء ومن بعدهم الأحفاد.