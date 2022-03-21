كفاح الأم المثالية بأسيوط.. فقدت الزوج منذ 43 عامًا: علمت أولادي بمعاش 13 جنيهًا (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

فازت عليه عبدالهادي أبوالليل، من قرية النزالي جانوب بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة.

وقالت علية عبدالهادي ابوالليل الأم المثالية بأسيوط، إن زوجي شارك في حرب أكتوبر 1973 وبعد انتهاء الحرب عاد الكثير من أهل القرية ممن كانوا معه ولم يعد زوجي كانت انتظره يوميًا ولكن لم يأتي حتى فقدت الأمل وأيقنت أنه استشهد في الحرب .

وأضافت الأم المثالية بأسيوط، "بعد مرور 4 أشهر كنت أجلس أمام المنزل وبين أيديا طفلي خالد وعلي وفوجئت بدخول زوجي علينا كان وقتها عندنا جنازة خالي ولكن من فرحتي بعودة زوجي أطلقت الزغاريد وبعد مرور 5 أعوام توفي زوجي بعد أن أنجبت ابني الثالث إبراهيم وكان سني وقتها لا يتعدى 28 عامًا".

وأوضحت:"رفضت الزواج وفضلت أن أقوم بتربية أبنائي الثلاثة وكان معاش زوجي 13 جنيهًا وقتها وكان شقيقي يساعدني على تربيتهم وكنت أقوم بدور الأم والأب لأبنائي الثلاثة حتى تخرج ابني خالد من كلية التجارة وشقيقه علي حاصل على ماجستير التربية وإبراهيم ليسانس الشريعة والقانون والحمد لله تزوج أبنائي الثلاثة ومقيمين معي في المنزل".

وأضافت:"أتمنى أداء فريضة الحج وتركيب أطراف صناعية لحفيدي الذي فقد قدميه في حادث قطار أثناء ذهابه إلى المدرسة".