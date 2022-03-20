نصائح لاختيار ملابسك في العزومات الرمضانية.. «عشان تبقي أنيقة وسط عيلتك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة ويحتفل المسلمون حول العالم، بقدوم شهر رمضان الكريم، ومعه تجتمع العائلة على العزومات اليومية في الإفطار والسحور، ورغم كون المرأة هي الأكثر انشغالا طوال أيام الشهر الفضيل، في تحضير الطعام الشهي يوميًا، ورعاية أسرتها فإنها تظل هي نجمة كل عزومة واجتماعات أسرتها.

وتقدم مصممة وعارضة الأزياء بلقيس لاين، عبر «هن»، مجموعة من النصائح المهمة لكل سيدة عند استقبال الضيوف، من عائلتك وأصدقائك، أو في إفطارك الخارجي، في منزل العائلة أو مكان عام.

العزومة المنزلية

وكشفت بلقيس لاين عن عدد من النصائح التي تجعل المرأة تظهر بصورة أفضل أثناء استقبال ضيوفها داخل منزلها في شهر رمضان المعظم والتي جاءت كالتالي:

1- ابحثي عما يريحك ويسهل حركتك خلال العزومات الرمضانية.

2- اختاري ألوان دافئة، كاللون الأزرق، أو الأخضر، أو البنى، حتى إذا ما تعرضت لوقوع بعض الأطعمة عليها أثناء إعداد الطاولة فلا تظهر.

3- حضري ثوبا بديلا، في غرفتك فمع حركة وضع ورفع الطعام قد يتسخ ثوبك دون قصد.

4- اختاري أثواب ذات أكمام ضيقة، وابتعدي عن الأكمام الواسعة، سواء كنت ترتدين عباءة أو فستان استقبال.

5- ارتدى ملابسك قبل حضور ضيوفك بنصف ساعة، حتى تكونين جاهزة وفي هيئة كريمة وجميلة ونظيفة، فمهما كان الطعام جيدا فأنت عنوان منزلك.

عند زيارة بيت العائلة والأصدقاء

1- اختاري ملابس بسيطة وأنيقة ومريحة.

2- اختاري ما تحبين من الألوان، أحمر، أسود أو أصفر، فأنت وإن ساعدتِ أسرتك في تحضير المائدة، تكن إسهاماتك بسيطة وضعيفة ولن تؤثر على أناقتك وشياكتك.

3- اختاري أزياء يسهل معها تأدية فروض الصلاة جماعة مع باقي أفراد أسرتك.

4- احرصي على اقتناء حقيبة تضم ملابس بديلة لك وأولادك وزوجك.

5- لا تنسي هدية بسيطة لأهل المنزل، تعبر عن امتنانك وحبك لهم فشهر رمضان هو شهر الخير والمحبة والترابط الأسري.

عند الإفطار خارج المنزل

1 - الإفطار برفقة الزوج والأبناء خارج المنزل، هو تعيير عن محبة أسرتك لك، ورغبتهم في إحداث تغيير وفي الوقت نفسه حصولك على فرصة الراحة من الواجبات الأسرية اليومية، لذا ارتدي أجمل ثيابك.

2- لا تنسي ارتداء اكسسواراتك المناسبة مع الفستان.

3- اختاري فستانا متناسقا مع القميص الذي يرتديه زوجك.

4- يمكنك وابنتك الصغرى أن ترتدي نفس الألوان، فتكون أسرتك، مبهجة لكل من يراها فيدعو لكم بالخير.