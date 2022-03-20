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الأخضر يليق بها.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أطلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت ياسمين مرتدية بلوفر باللون الأخضر ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض.

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واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وعدة خواتم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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