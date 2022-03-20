هيفاء وهبي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
ظهرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة شتوية، وذلك خلال مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وأطلت هيفاء مرتدية جامبسوت كت قطعتين توب باللون الأسود، وبنطلون بنقشة التايجر، ونسقت أعلاه جاكيت جلد قصير باللون الأسود.
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واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدل على الجانبين.
ونسقت مع الإطلالة كلاتش ونظارة شمسية باللون الأسود.
وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.
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