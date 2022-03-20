الأم المثالية بالإسكندرية.. أرملة منذ 24 عامًا تحملت مسؤولية طفلين وأكلمت تعليمها حتى الماجستير

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

رحل زوجها قبل 24 عاما، تاركا لها طفلين رضيعين، لتتولى رعايتهما حتى تخرجا في الجامعة، ولم يثنيها ذلك عن استكمال تعليمها لتكلل مجهودها بالحصول على درجة الماجستير؛ تلك كانت قصة نجاح السيدة آمال محمد أحمد فرغلي، التي فازت بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الإسكندرية لعام 2022.

بدأت قصة كفاح السيدة آمال فرغلي، 58 عاما، بعد وفاة زوجها في حادث سنة 1998، تاركا لها طفلين الأولى في عمر عامين والثاني يبلغ 9 شهور؛ وكان عمرها آنذاك 24 عاما لتتولى مسؤولية رعاية طفليها.

​تقول السيدة آمال، " بعد وفاة زوجي عانيت من مشاكل عديدة مع أهل الزوج ما اضطرني لبيع كل ما أملك واشتريت مسكن آخر، وعملت بعدة أعمال لمواجهة أعباء الحياة."

اهتمت الأم بتربية وتعليم أبنائها وألحقتهم بأندية رياضية لتعلم رياضة السباحة والكاراتيه، حتى أنهى الأبناء تعليمهم وتخرجوا في كلية الآداب بعد حصولهم على درجة الليسانس، وواصلت تقديم يد العون للأبناء حتى استطاعت تجهيز ابنتها الكبرى لتتزوج وتنجب لها أول الأحفاد.

في الوقت نفسه كافحت الأم لإكمال تعليمها، إذ كانت حاصلة على دبلوم التجارة، واستكملت تعليمها بالالتحاق بكلية التربية بنظام التعليم المفتوح، وبعد تخرجها حصلت على درجة الماجستير وبدأت المرحلة التمهيدية لرسالة الدكتوراة، ونجحت في الحصول على وظيفة بجامعة الإسكندرية وتدرجت بها حتى أصبحت أخصائية لشئون التعليم بكلية التربية.