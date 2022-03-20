"مش هتبطل تاكله حتى بعد رمضان".. 7 فوائد لتناول 3 حبات زبيب يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد الزبيب من ياميش رمضان الذي يحرص كثيرون على تناولها في شهر رمضان، وعلى الرغم من صغر حجمه، إلا أنه يحتوي على فوائد غذائية عديدة لا مثيل لها، نظرا لأنه مصدر غني بالألياف والحديد والكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

وفي إطار ذلك، نذكر لكم الفوائد الصحية التي تعود على جسمك إذا تناولت 3 حبات من الزبيب يوميا، وفقا لموقع " timesofindia".

- علاج فقر الدم:

الزبيب غني بالحديد، لذلك فهو يساعد في علاج فقر الدم من خلال تزويدك بالكمية اليومية الموصى بها من المعدن.

- إنقاص الوزن:

كونه منخفض جدًا في السعرات الحرارية وغني بكمية مناسبة من الألياف الغذائية، لذا يساهم في الشعور بالسبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إنقاص الوزن.

- الحفاظ على صحة العين:

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الجذور الحرة التي تضر بالرؤية وتسبب تدهور عضلات العين، وبالتالي تحافظ على صحة العين.

- تقوية العظام:

يحتوي على الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام وزيادة كثافته، إضافة إلى التقليل من مخاطر التهاب المفاصل والنقرس.

- هضم أفضل:

غني بالألياف التي توفر تأثير ملين للمعدة، لذا يساعد استهلاكه في تخفيف الإمساك، والحفاظ على حركات الأمعاء سلسلة ومنتظمة، وكذلك التخلص من السموم وفضلات الجسم.

- تقليل الحموضة:

بسبب احتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، لذا يساعد في طرد السموم والسوائل الضارة من الجسم، وتقليل سمية الدم والغازات الضارة التي تسبب عديد من المشاكل الداخلية.

- تقوية المناعة:

الزبيب مليء بعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة وتساعد في محاربة الالتهابات، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وللبكتيريا.

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