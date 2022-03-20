احذرها.. علامة تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم عندما تذهب إلى الحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ينبع مرض السكري من مشاكل في إنتاج الأنسولين، يساعد هذا الهرمون على إخراج الجلوكوز من دمك بحيث يمكن قلبه إلى طاقة، لكن الأشخاص المستهدفين بالحالة إما لا يستطيعون إنتاج أي أنسولين، أو لا ينتجون ما يكفي منه أو أن الشخص الذي ينتجه غير فعال، بعد تجريده من هذه الآلية الرئيسية، يمكن أن يتسلل الجلوكوز إلى المنطقة الحمراء ويصبح خطرا، إذا تُرك دون علاج.

يتميز مرض السكري بارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو حالة تستمر مدى الحياة، يمكن أن يؤدي وجود مستويات عالية من الجلوكوز في الدم إلى جذب الانتباه إلى نفسه بعلامات مختلفة، يمكن رصد أحدها عندما تذهب إلى الحمام، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

الجزء الصعب في ترك مستويات السكر في الدم دون علاج هو المضاعفات التي يمكن أن تظهر، والتي تتراوح من أمراض القلب إلى تلف الأعصاب، وفقًا لتقارير المعاهد البريطانية للصحة.

هذا هو السبب في أن التحكم في نسبة السكر في الدم هو أحد أهم جوانب هذه الحالة، يمكن القيام بذلك من خلال تغييرات نمط الحياة أو العلاجات.

ومع ذلك، قبل أن تحصل على تشخيصك، يمكن أن تدق المستويات المرتفعة أجراسًا مزعجة من خلال إظهار الأعراض.

بينما تميل علامات الإنذار المبكر إلى أن تكون "عامة"، فإن معرفة ما الذي تبحث عنه يمكن أن يساعد.

ذكرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن أحد أعراض مرض السكري هو التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد .

ترتبط هذه العلامة بكل من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2.

يشار إليه باسم بوال، يمكن أن يصبح واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.

وأوضح موقع Diabetes.co.uk: "عندما تقوم الكلى بترشيح الدم لإنتاج البول، فإنها تعيد امتصاص كل السكر، وتعيده إلى مجرى الدم.

في مرض السكري، يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا بشكل غير طبيعي.

لا يمكن إعادة امتصاص كل السكر، وينتهي الأمر ببعض هذا الجلوكوز الزائد من الدم في البول حيث يسحب المزيد من الماء، لذلك، يمكن أن تترك لك هذه الآلية كميات كبيرة بشكل غير عادي من البول.

بصرف النظر عن كونه أحد أعراض الحالة، يمكن أن يحدث التبول أيضًا بمجرد تشخيصك ومتابعة العلاج.

وإذا حدث هذا التبول المفرط، فقد يكون علامة على أن مستويات السكر لديك مرتفعة للغاية، وهنا يجب استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من كثرة التبول على مدار عدة أيام ولا يمكن تفسير ذلك بزيادة السوائل أو الأدوية.

وعلى الرغم من أن زيارة المرحاض بشكل متكرر يمكن أن تكون علامة على الإصابة بمرض السكري، إلا أن هناك أعراضًا أخرى يجب اكتشافها.

تشمل هذه:

الشعور بالعطش الشديد

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات

حكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاع

التئام الجروح أو الجروح ببطء

رؤية مشوشة.

تؤكد الخدمة الصحية أنه من المهم زيارة طبيبك "في أقرب وقت ممكن" إذا كنت تعاني من هذه الأعراض.

يشرحون أن داء السكري من النوع 1 يمكن أن يتطور بسرعة على مدار أسابيع أو أيام بينما النوع 2 قد يكون مقيمًا في جسمك لسنوات دون أن تدرك ذلك.