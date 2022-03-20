طريقة عمل خلية النحل الهشة.. «استعدي لرمضان بالمعجنات اللذيذة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المعجنات بأنواعها المختلفة من الأكلات السهلة والسريعة والتي يفضلها العديد من الأشخاص، إذ يمكن التنوع في طرق تحضيرها وإدخال العديد من الأطعمة التي تضفي لها مذاقًا شهيًا مثل الشوكولاتة والجبن، حيث تعتبر من الوجبات التي يمكن تناولها في جميع الأوقات المختلفة، لذا يقدم موقع «هن» أحد أشهى المعجنات التي يمكنك تحضيرها إلى أسرتك وهي طريقة عمل خلية النحل الهشة.

وخلال الفترة المقبلة، تحتاج السيدات إلى التنوع في جدول رمضان لتحضير المعجنات إلى أسرهن، ليتناولها عائلتهن بعد الافطار، وبجانب العصائر والوجبات المختفلة، أو تقديمها إلى ضيوفهن في العزومات، وإليك طريقة عمل خلية النحل الهشة.

مكونات عمل خلية النحل الهشة بالجبنة

ووفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب، حسب برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي سفرة»، اليك خطوات اعداد خلية النحل بالجبنة:

- 4 أكواب من الدقيق.

- نصف كوب من الزيت.

- رشة من الملح.

- عسل نحل.

- ملعقة صغيرة من السكر.

- جبنة.

- خميرة فورية.

- قشطة.

- حبة البركة.

- حليب.

- سمسم.

- طحين.

- رشة ملح.

طريقة التحضير

- ضعي الطحين في إناء عميق، ثم ضيفي السكر إلى العجين بالإضافة إلى المكونات المذكورة.

- اسكبي الماء الدافيء بالتدريج، مع الحرص على التقليب بشكل مستمر.

- عند حصولك على عجينة متجانسة وناعمة، جهزيها داخل كيس من من النايلون.

- اتركي العجين لمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة حتى تتمدد ويكبر حجمها.

- احضري العجين، وابدأي في تقطيعه إلى دوائر متساوية.

- احشي العجين بقطع الجبن.

- أحضري صينية الفرن، ثم ادهنيها بالسمن مع تبطينها جيدًا بورق الزبدة.

- ابدأي في ترتيب الكرات بشكل متساوي في الصينية حتى تحصلين على شكل خلية النحل.

- ضعي مزيج من الفانيليا والبيض على وجه الكرات، ثم رشي حبة البركة والسمسم بشكل متساوي.

- غطي الصينية جيدًا، ثم أدخليها إلى الفرن المجهز على درجة حرارة 220.

- اتركيها حتى تنضج تمامًا ويتغير لونها إلى اللون الذهبي.

- جهزيها إلى التحضير، بعد أن تسكبي على وجهها قطرات من العسل الأبيض.

طريقة تحضير خلية النحل بالثوم والبارميزان

المكونات

- ملعقة كبيرة من السكر.

- 2 ملعقة من الحليب.

- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ربع لتر من الماء الدافيء.

- طحين.

- ملعقة صغيرة من ثوم البودرة.

- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

- اخلطي المكونات المذكورة من سكر، ثوم بودرة، حليب معًا.

- ضيفي الخميرة إلى الخليط.

- ابدأي فس سكب الماء بشكل تدريجي مع التقليب.

- احصلي على عجينة ناعمة، ثم اتركيها حتى تتخمر جيدًا لمدة 30 دقيقة.

- احضري العجينة ثم ابدأي في تشكيل كرات متساوية ووضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة.

- أدخلي الصينية إلى الفرن بعد دهنها بالبارميزان والزبدة، والثوم المهروس.

- اتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تنضج، ويتغير لونها إلى اللون الذهبي.

- جهزيها إلى التقديم.