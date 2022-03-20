«عزة» أم مكافحة خسرت وظيفتها بسبب طفلها: «مش هربيه بقرش حرام» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قررت أن تكافح من أجل ابنها وألا تقبل على نفسها وفلذة كبدها «قرش حرام»، وماكان أمامها إلا الحصول على وظيفة بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة، وعلى الرغم من أن المهنة مرتبطة بالرجال فأنها قررت المثابرة والعمل غير آبهة لنظرات الناس لها عندما يرونها تعمل حاملة طفلها معها، إلا أنها تعرضت لموقف مأساوي عرضها للفصل بسبب طفلها الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

البداية بتعطيل الأكونت الخاص بها

كشفت «عزة» تفاصيل الواقعة، قائلة: «راكبة طلبت رحلة مسافتها لا تتجاوز 5 دقائق، فاعتذرت لها وقلت لها إني مضطرة أشتغل بابني، لكنها معلقتش، ولما وصلتها ونزلت وبعدها بـ10 دقائق أكونتي اتعطل، وكان معايا عميلة تانية بوصلها وقلت يمكن أنا عملت حاجة غلط، ومرت 4 دقائق بعدها تم غلق الأكونت».

بلاغ ضدها بسبب عملها بصحبة ابنها

وأضافت «عزة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة «mbc مصر»: «لما دخلت على الميل، عرفت إن اتعمل فيّ بلاغ إني بشتغل بابني، وده هدد أمن وسلامة الراكبة وهذا الأمر غير مقبول في الشركة، وحد من الشركة كلمني وقالي ده ملهوش علاقة بسياسة الشركة، وملناش دعوة بابنك عنده 3 سنين ولا لأ.. اتصرفي معندناش حل ليكِي».

وتابعت: «في طرق تانية سهلة ومش كويسة للفلوس، لكن أنا بعلم إبني إني مش هربيه بقرش واحد حرام، ومش هقبل إني أشحت به في الشارع، بحاول أشتغل وأسعى ومفيش أم عاوزة تبهدل ابنها معاها في الشارع بس أنا ظروفي كده».

مبادرة الإعلامية لمساعدة مدام عزة

بدوره، أعربت الإعلامية عن تقديرها للسيدة، وأكدت، أنها ستفتح الباب أمام الاتصالات الهاتفية في حلقة اليوم، مناشدة رجال الأعمال بالتفاعل معها، وتوفير فرصة عمل لها: «مدام عزة سيدة مكافة وشريفة ونازلة تجري على رزق ولادها وابنها، وتعرضت لموقف محدش فينا يقبل حد يتعرض له، أنا محتاجة أوفر فرصة عمل لمدام عزة، ولو محصلش لآخر اليوم أنا هحاول شخصيا أوفر لك فرصة عمل تليق بيكِ وحضانة لابنِك».