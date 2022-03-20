طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس.. «دلعي أسرتك في رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكباب بجميع أنواعه من أكثر الوجبات التي يجتمع على حبها الكثير في البيوت المصرية، على الرغم من أنه من الأكلات التركية، فأنه له شهرة كبيرة لدى المطاعم وربات المنازل المصريات، ولا ينقصر في تقديمه على نوع واحد فقط، إذ يمكن التنوع في أساليب تحضيره، ولعل من أشهرها طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس.

وتلبيةً لرغبة العديد من السيدات ومحبي تجهيز الأطعمة المختلفة إلى أسرهن خاصًة أنه أيام قليلة وتحتاج الأمهات إلى تحديد جدول رمضان الذي يحتوي على أصناف متعددة من الأطعمة الشهية، يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامج «على قد الإيد» المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

المكونات

- بطاطس مكعبات.

- بصل مفروم.

- زيت.

- 2 معلقة كبيرة من السمنة.

- فلفل أسود.

- ملح.

طريقة التحضير

- جهزي مقلاه على نار متوسطة، ثم ضعي بها البطاطس.

- ضعي البصل، اللحمة، الفلفل الأسود، الملح، والبهارات في السمنة على النار.

- ضيفي كمية من الماء، ثم اتركي المكونات حتى تنضج تمامًا.

- ضيفي البطاطس إلى المكونات مع التقليب جيدًا.

- جهزي إلى التقديم.

- يمكنك تزيينها بالبقدونس المفروم.

طريقة أخرى

- 5 حبات من البصل المفروم.

- 3 حبات من البصل.

- 2 معلقة كبيرة من الزبدة.

- فلفل أسود.

- 3 فصوص من الثوم المفروم.

- بهارات.

- 3 ثمرات من البطاطس.

طريقة التحضير

- ضعي الزيت في مقلاه على نار متوسطة، ثم ضيفي لها اللحم المفروم.

- شوحي اللحم حتى يتغير لونه إلى اللون البني.

- ضيفي البصل إلى اللحم، مع التقليب الجيد لمدة 3 دقائق.

- ضعي الثوم المفروم إلى المكونات.

- قلب المكونات معًا، ثم ضيفي البهارات مع التقليب مرًة أخرى.

- ضعي على المقلاه غطاء محكم، واتركيه حتى ينضج تمامًا لمدة تتراوح من 60 إلى 80 دقيقة.

- احرصي على التقليب من وقت إلى آخر.

- ضعي مكعبات البطاطس في مقلاه أخرى، حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

- ضيفي البطاطس إلى مكونات اللحم، مع الحرص على التقليب لمدة 3 دقائق.

- اسكبي المكونات في أطباق للتقديم.

طريقة اعداد كباب الحلة وفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب، عبر برنامجها أميرة في المطبخ، على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

- 2 فصوص من الثوم المفروم.

- فلفل أسود.

- 2 ملعقة كبيرة من السمنة.

- بهارات لحمة.

- نصف كوب من البطاطس.

- فلفل أسود.

- كيلو لحم بقري.

- ماء ساخن.

طريقة التحضير

- جهزي السمنة، في حلة على نار متوسطة.

- ضعي اللحمة مع البهارات حتى تتجانس معًا، وتشوح جيدًا حتى تصبح باللون البني.

- ضيفي البصل إلى اللحمة مع التقليب جيدًا.

- يمكنك إضافة مكعبات المرقة حسب الرغبة.

- ضيفي البطاطس المحمرة، والثوم المفروم.

- ضعي غطاء محكم على المكونات حتى تنضج تمامًا، ولكن قليبها من وقت لآخر.

- جهزيه في أطباق، وقدميه إلى أسرتك.

- يمكنك تزيينه بالبقدنس المفروم.