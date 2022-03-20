طريقة عمل حلويات سهلة وغير مكلفة.. «وصفات اقتصادية مش هتستغني عنها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طبق الحلويات من أساسيات العزومات في كل منزل، لكن الكثير من الأطباق الشهية تكون مكلفة، وتأخذ وقتا طويلا، لذلك يتزايد البحث عن طريقة عمل حلويات سهلة وغير مكلفة بمقادير موجودة في كل منزل، لتُدخل البهجة على قلوب الصغار والكبار أيضًا، ومن أشهرها رموش الست وصوابع زينب وبلح الشام.

في السطور التالية، يعرض «هن» طريقة عمل حلويات سهلة وغير مكلفة، وفقا لوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

أنواع الحلويات السريعة

تتعدد أنواع الحلويات السهلة وغير المكلفة، والكثير منها تتوافر مقاديره في كل بيت، منها على سبيل المثال لقمة القاضي والبغاشة المقلية وأم علي، وكلها يمكن الحصول عليه في وقت قصير وبوصفات شهية.

طريقة عمل البغاشة المقلية

المكونات :

تدخل البغاشة المقلية ضمن طريقة عمل الحلويات السهلة وغير مكلفة، لأنها لا تأخذ وقتا طويلا ومكوناتها متوفرة، وهي عبارة عن الآتي:

2 كوب دقيق

نصف ملعقة خميرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 بيضة

2 ملعقة سمنة

فانيليا

رشة ملح ورشة سكر

عسل

طريقة التحضير

- أولا لإعداد طبق حلويات سهل وغير مكلف، نحتاج إلى الدقيق والخميرة وهما المكونين الرئيسيين في طبق البغاشة المقلية، ثم بعد ذلك نحضر وعاءً زجاجيا نضع فيه كوبين من الدقيق ونصف ملعقة خميرة، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ثم رشة ملح ورشة سكر وبعد ذلك بيضة، معلقتين كبار سمنة، فانيليا وأخيرا الماء ويتم العجن جيدًا.

- في الخطوة التالية، نترك العجينة كي ترتاح، وبعدها تُقطع مربعات أو مستطيلات حسب الحاجة، ويتم تحميرها في الزيت الساخن وبعد خروجها من الزيت تُسقى بالعسل.

طريقة عمل أم علي بالجلاش

من ضمن الوصفات اللذيذة والسريعة «أم علي بالجلاش»، وهي طريقة حلويات سهلة وغير مكلفة فقط كل ما تحتاجين إليه هو المقادير التالية:

جلاش

3 أكواب من اللبن

نصف كوب قشطة بلدي

نصف كوب سكر

زبيب

جوز هند

سمنة

طريقة التحضير

- بعد دهن الجلاش بكمية مناسبة من السمنة، يتم تحميصه في الفرن ثم يًكسر إلى قطع حسب الرغبة ويُوضع فوقه الزبيب وجوز الهند.

- وعلى نار متوسطة نضع اللبن والسكر والقشطة، وبعد أن يُسخن بالشكل المرغوب فيه، يضاف إلى طاجن الجلاش ثم نُدخل الجلاش الفرن حتى يتماسك قليلا، ويمكن إضافة القليل من المكسرات بعد تمام النضج على وجه الجلاش للتزيين.

طريقة عمل صوابع زينب

كوب دقيق

كوب سميد

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ربع كوب زيت

رشة ملح

رشة سكر

زيت للقلي

طريقة التحضير

- في إناء زجاجي، نضع كل المكونات مع بعضها وتُعجن جيدا بالماء، وبعد ذلك تًترك العجينة حتى تُخمر، وتُشكل صوابع أو دوائر ثم تُزين وتترك مرة أخرى لتخمر.

- بعد تسخين الزيت على درجة حرارة عالية، يتم تهدئة النار بدرجة متوسطة ثم توضع أصابع زينب المُشكلة فيه حتى تحمر قليلا وتأخذ لونا ذهبيا وبعدها تُسقى بالشربات.