الامارات | الكويت.. حبس ممرضة 4 سنوات لتزويرها شهادة تطعيم وافد رافض للقاح

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. حبس ممرضة 4 سنوات لتزويرها شهادة تطعيم وافد رافض للقاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس ممرضة مصرية تعمل في وزارة الصحة لمدة 4 سنوات لقيامها بتزوير أوراق رسمية بإثبات تطعيم وافد بالرغم من انه لم يتلق اللقاح ،مقابل 100 دينار كرشوة.

كما قضت المحكمة بحبس الوافد وهو مصري لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 800 دينار، وإبعادهما عن البلاد ، حسب صحيفة القبس .

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