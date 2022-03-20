الامارات | مصدر أمني كويتي: قاتل العارضية الهندي استخدم قميصه الأحمر كمشنقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني كويتي: قاتل العارضية الهندي استخدم قميصه الأحمر كمشنقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر أمني كويتي ، إن قاتل الأسرة الكويتية (الأب والأم والفتاة) في منطقة العارضية مطلع الشهر الجاري استخدم قميصه الأحمر والذي التقطت له صور به خلال تمثيله للجريمة كأداة لشنق نفسه، لافتا إلى أن إدارة السجن المركزي أبلغت عمليات الداخلية في التاسعة و13 دقيقة مساء يوم الأربعاء الماضي بأن فينكا يتسو بلالا الهندي، وهو من مواليد 1983، عثر عليه معلقا على سرير نظام دورين، عبر قطعة قماش حمراء اللون ملفوفة حول عنقه.

وذكر المصدر حسب صحيفة «الأنباء» أن القاتل والمنتحر في الوقت نفسه كان يقيم داخل السجن العمومي، وتحديدا في السجن رقم 3 جناح الأول زنزانة رقم 16.

وأكد المصدر أن واقعة انتحار قاتل الأسرة الكويتية داخل محبسه لن تمر مرور الكرام، وهناك إجراءات سوف تتخذ حيال عسكريين أو ضباط داخل السجن المركزي، حيث انهم قد قصروا في أداء مهام عملهم، لافتا إلى انه كان من الأجدى أن يتم وضع أساور حديدية في إحدى يدي المتهم.

وأضاف المصدر: ما حدث يشير إلى وجود ثغرة استغلها القاتل، وهناك خطوات سوف تتخذ لعدم تكرار ما حدث مرة أخرى.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا أكدت من خلاله أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الواقعة.

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