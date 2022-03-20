هيفاء وهبي جريئة وريا أبي راشد ساحرة.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هيفاء وهبي:

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان قصير كت باللون الأسود، ونسقت معه حذاء باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

نانسي عجرم:

ارتدت الفنانة نانسي عجرم بفستان بليزر باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

هاجر أحمد:

وتألقت بتيشرت باللون الأسود مع بنطلون وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

سهر الصايغ:

وظهرت الفنانة سهر الصايغ بتيشرت باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

ريا أبي راشد:

وارتدت الإعلامية ريا أبي راشد فستان باللون الأزرق اللامع مزود بفتحة ساق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.