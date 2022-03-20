أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم.. وطرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد مشكلة سيلان لعاب الفم من المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص أثناء النوم، ما يجعل المرء يشعر بنوم مزعج، لكن هل تعلم أنه عندما تحدث هذه الظاهرة بشكل منتظم ومفرط، يمكن أن تكون علامة على تطور مرضي أو حدوث خلل ما في وظائف الجسم؟

لذا نستعرض لكم في السطور التالية, أسباب سيلان اللعاب؟ وكيف يمكننا تقليله أو منع حدوثه، وفق ما ذكره موقعا "medicalnewstoday" و"brightside".

لماذا يحدث؟

ينتج الأشخاص عادة ما يصل إلى 1.5 لتر من اللعاب يوميا، فأثناء النوم تكون عضلات الوجه في حالة استرخاء وكذلك تضعف وظيفة البلع، وبالتالي يتراكم في الفم أثناء النوم، ويبدأ في السيلان إلى الخارج ببطء، لأن عضلات الوجه المرتخية قد تؤدي إلى فتح الفم قليلاً لذلك، ينتهي بنا الأمر بوسادة مبللة غير مريحة للنوم عليها.

يمكن أن يكون سيلان اللعاب علامة على مرض عصبي أو نتيجة احتقان الأنف أيضا، كما أن الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل صحية، مثل السكتة الدماغية، يميلون إلى إفراز اللعاب في كثير من الأحيان وبشكل مفرط.

وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية من زيادة إفراز اللعاب، ما قد يؤدي إلى سيلان اللعاب.

كيف يمكنك التقليل أو توقف سيلان اللعاب؟

1- تنظيف الجيوب الأنفية:

أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة هو انسداد الأنف، ما يجعل الشخص يتنفس من خلال فمه، وهو ما يؤدي إلى سيلان اللعاب، لذا فإن تنظيف الجيوب الأنفية يمكن أن يكون وسيلة جيدة لتفادي الاستيقاظ على وسادة مبللة كل صباح، وإليك بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في تنظيف الجيوب الأنفية:

ـ الاستحمام بالماء الساخن يزيل احتقان الأنف ويسمح بالتنفس الطبيعي في الليل.

ـ الزيوت العطرية: وخاصة تلك التي تحتوي على الأوكالبتوس، ستساعدك على التنفس بحرية أكبر والحصول على نوم أفضل.

ـ استخدام بعض المنتجات مثل Vick’s Vaporub، التي تساعد على فتح جيوب الأنف والسماح بتدفق الهواء.

2- تغير وضعية النوم الخاصة بك:

يمكن لوضعية النوم على الظهر أن تمنع خروج اللعاب من فمك، حيث إن النوم على الظهر يساهم في إبقاء اللعاب الذي ينتجه جسمك في الفم، وعلى النقيض الآخر، إذا كنت تنام على أحد جنبيك أو بطنك، فمن المرجح أن يفرز اللعاب المتراكم من فمك إلى الوسادة، ولكن إذا شعرت أنه من الصعب عليك البقاء في وضع واحد طوال الليل، فحاول الحفاظ على ثبات جسمك.

3- إنقاص الوزن الزائد:

يلعب الوزن الزائد دوراً حاسما في عملية النوم، حيث إن أكثر من نصف السكان في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعانون من مشكلة انقطاع النفس النومي، يعانون من زيادة الوزن.

4- استخدام أجهزة طبية:

يمكن أن يساعدك استشارة الطبيب في الحصول على الجهاز المناسب لفمك، ما يساعد على تقليل سيلان اللعاب، ويمكن أن تكون هذه أجهزة متوفرة عند طبيب الأسنان التي تعمل على إغلاق الفم بشكل أفضل، أو تساعد على بلع اللعاب وبالتالي تساعدك على الحصول على نوم أفضل.

5- تأكد من تناول الدواء المناسب:

إذا كنت تتناول أي دواء، فتأكد من أنه لا يسبب إفراز اللعاب الزائد، وذلك لأن هناك بعض المضادات الحيوية التي تؤدي إلى زيادة سيلان الأنف.

6- إبقاء الرأس في وضع مرتفع:

يمكن أن يقلل إبقاء الرأس على وسادة أعلى أثناء النوم من سيلان اللعاب، لذلك من الأفضل استخدام وسادة مرتفعة عند الخلود إلى الفراش، فضلا أنها يجب أن تكون مريحة.

7- إجراء عملية جراحية:

في بعض الأحيان، قد يوصي الأطباء بإجراء جراحة لإزالة الغدد المسؤولة عن هذه المشكلة، وعادة ما يتم اللجوء إلى هذا الحل عندما تكون هناك مشاكل عصبية خطيرة تختبئ وراء زيادة سيلان اللعاب، ولكن ينبغي قبل القيام بذلك تجربة الطرق غير الجراحية أولاً، ولن يقرر الجراحة إلا في الحالات القصوى.

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